Un mural del artista extremeño Sojo, elegido el mejor del mundo por 'Music On Walls'

El mural 'Jota Aragonesa' en el municipio zaragozano de Épila, obra del artista extremeño Jonatan Carranza 'Sojo' (Madrigalejo, 1980) ha sido elegido como el mejor mural del mundo en 2025 por la plataforma 'Music On Walls', especializada en murales inspirados en la música.

La obra ganadora ha sido realizada en el marco del 'Festival Asalto', una intervención artística de arquitectura urbana que busca transformar espacios públicos del municipio zaragozano de Épila mediante murales, instalaciones y arte participativo, que se desarrolló el pasado mes de octubre.

"Para mí es un motivo de alegría por el reconocimiento al mural y todo el contexto en que fue creado pero lo que más me ha gustado de este galardón es la entrevista que MOW me ha hecho relacionando mi trabajo con la inspiración en la música, incluso acompañándola de una lista de reproducción de algunos de mis temas favoritos", ha explicado el artista extremeño en sus redes sociales.

Carranza también ha llamado la atención sobre la necesidad "de tomarse estos galardones con sentido común".

En este sentido, ha afirmado que es "complicado establecer un criterio que valore unas obras por encima de otras" y que no deben aferrarse "a un podio que convierta la creación en una competición".

"Hay infinidad de murales que se hacen cada año que para mí son obras auténticas y transgresoras pero que nunca aparecen en las listas", ha subrayado.