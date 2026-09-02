Mujeres Migrantes en Extremadura piden al delegado más "cercanía" de Extranjería al aclarar temas sobre regularización

Representantes del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura han pedido este martes al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, que haya una "mayor cercanía" por parte de las Oficinas de Extranjería, tanto a la hora de atender trámites particulares como también para "poder dilucidar ciertas informaciones que se están dando de forma errada" respecto al proceso de regularización de inmigrantes, el procedimiento, los plazos o los trámites.

Como ejemplo, han expuesto el hecho de que "las empresas le pidan a una empleada desistir del contrato porque se pasaron los 90 días en que el Ministerio debía dar una respuesta" y que "es algo que está ocurriendo". "Entendemos que las empresas puedan tener miedo de contratar a una persona en situación irregular, pero queremos que quede claro que hay un pronunciamiento del Ministerio en el que se reconocía la ampliación de estos plazos", han destacado.

Y es que, como han explicado, debido a la cantidad de personas que requirieron el trámite "no se han podido cumplir". "Sin embargo está siendo real el que las empresas desistan de contratos de personas porque no les ha llegado todavía la resolución final, el que las empleadoras te pidan que renuncies, o el que no te hagan un contrato porque no reconocen eso", ha resaltado la coordinadora de este movimiento, Tania Irias, quien ha puesto el acento también en que no les activen el certificado digital porque no reconocen el documento como un permiso de residencia.

También ha agregado que puedan no dar de alta a una persona como demandante de empleo en el Sexpe, y ha detallado "la necesidad de que se reconozca la legitimidad de este documento, aunque los plazos no se estén cumpliendo". "El mismo Ministerio lo ha dicho, es por la cantidad de trámites que han tenido que hacerse que supera las expectativas".

Asimismo y respecto a la cantidad de trámites a cumplimentar, ha precisado de las más de un millón de personas que podrían ser regularizadas, que superan las 500.000 que se esperaba, que hay que tener en cuenta que se habla también de más de 300.000 solicitantes de asilo, que estaban y permanecían en el territorio de forma regular. "El número no es cierto, no corresponde a personas en situación irregular, corresponde a personas que se han podido regularizar teniendo en cuenta los requerimientos para el trámite en sí", ha aseverado.

En declaraciones a los medios al término de esta reunión, la coordinadora del movimiento de Mujeres Migrantes, Tania Irias, acompañada de la presidenta del colectivo, Maryorit Guevara, ha explicado que representan a una organización de base que nació en 2019 "precisamente" de la necesidad que tienen las mujeres migrantes de articular, entender y comprender cómo funcionan los territorios de acogida y a cargo de un grupo de féminas que, desde 2023, tienen su sede en Mérida.

Sin embargo, prestan acompañamiento a todas las mujeres que se encuentran en Extremadura de origen migrante e infancia, y este martes han tenido una reunión con el delegado del Gobierno para hablar sobre el proceso de regularización extraordinaria iniciado el pasado mes en abril y en el marco del cual han acompañado a más de mil personas.