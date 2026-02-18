Las mujeres cobran 3.000 euros menos al año que los hombres en Extremadura tras subir la brecha salarial hasta el 11,91%

Las mujeres extremeñas cobran una media de 22.181,88 euros anuales, casi 3.000 euros menos que los hombres, cuyo salario medio se sitúa en 25.179,79 euros, lo que supone una diferencia del 11,91 por ciento, casi un punto más que el año anterior (10,94%).

Es la primera vez que sube desde el año 2015, según se desprende del informe sobre la brecha salarial en Extremadura elaborado por UGT a partir de los últimos datos disponibles, referentes a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que ha presentado este martes por la vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos Sánchez, con motivo de la celebración, el próximo 22 de febrero, del Día Internacional de la Igualdad Salarial.

De esta forma, Extremadura fue una de las cinco comunidades autónomas en las que se incrementa la brecha salarial, si bien se mantiene como la tercera con la diferencia más baja de todo el país, frente a un descenso del 15,74% en el conjunto nacional.

Marcos, que ha destacado que desde 2013 la brecha se ha reducido un 13,23%, un 60 por ciento más que la media nacional, gracias principalmente, ha comentado, a que las mujeres extremeñas cuentan con el salario más bajo del país, a la subida del salario mínimo interprofesional y a la negociación colectiva.

El informe refrenda diferencias en la brecha salarial por tramos de edad, de tal forma que la más alta se concentra entre los 45 y 54 años, y tiene también una mayor incidencia en la contratación temporal, donde se eleva al 14,18 por ciento, que en la indefinida, que baja al 9,61 por ciento.

"La temporalidad y la precariedad penalizan doblemente a las mujeres", advierten desde UGT, porque un menor salario ahora, se traduce en el futuro también en pensiones más bajas.

Por sectores, aunque hay brecha en todos, es mayor en aquellos con salarios más altos, de modo que en la industria se eleva hasta el 25,95 por ciento, es decir, los hombres cobran de media 6.762,64 euros, mientras que en servicios es la mitad, un 12,96 por ciento, 3.337.37 euros.

Una de las razones que "perpetúa" la brecha salarial es la desigualdad de género a la hora de acceder a la formación. Así, en las ocupaciones elementales la brecha se dispara al 31,55%, frente al 5,19% de las que tienen más alta responsabilidad. A su vez, la diferencia más baja se encuentra entre las trabajadoras con diplomaturas (7,57%) y licenciaturas (13,34%).