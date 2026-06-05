Una mujer de 60 años resulta herida grave tras quedar atrapado su brazo en una máquina en Lobón

Una mujer de 60 años ha resultado herida grave este jueves tras quedar atrapado su brazo en una máquina en Lobón (Badajoz).

Una llamada al 112 de Extremadura pasadas las 14,00 horas ha informado de este accidente registrado en el polígono industrial de dicha localidad pacense.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad médica de atención rápida, un equipo del Punto de Atención Continuada de Lobón y una patrulla de la Guardia Civil.

La herida ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave con un "brazo catastrófico", según los datos aportados por el 112.