Una mujer de 44 años y un joven de 17, heridos "menos grave", tras dos accidentes de tráfico en La Coronada y Torrejoncillo

Un joven de 17 años resultaba herido menos grave con diversos traumas, en tórax, cráneo y miembro superior tras un accidente de moto en la carretera provincial CC-162 a la altura de Torrejoncillo. El herido fue trasladado al Hospital Ciudad de Coria.

Por otra parte, una mujer de 44 años de edad quedaba herida 'menos grave' como consecuencia de un accidente de tráfico, ocurrido en la EX104, cerca de la localidad pacense de La Coronada. La víctima, que quedó atrapada en el interior del vehículo, sufrió policontusiones y fue trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva.