Morgan Stanley eleva un 55% su previsión de capacidad de centros de datos y sitúa a Extremadura como eje relevante

Morgan Stanley ha revisado al alza sus previsiones a largo plazo para el mercado de centros de datos en España y estima ahora que la capacidad total alcanzará los 4,3 gigavatios (GW) en 2035, frente a los 2,8 GW proyectados inicialmente, lo que supone un incremento del 55 por ciento.

Según el informe, esto implicará que el sector multiplique por once su tamaño en el país, pasando de los aproximadamente 400 megavatios (MW) registrados a finales de 2025 hasta esa nueva meta para 2035.

El documento sitúa a Madrid como un mercado de centros de datos de tamaño medio en Europa, con más de 200 MW de capacidad a diciembre de 2025 y un crecimiento cercano al 25 por ciento interanual, pero subraya que el foco se desplaza hacia el norte del país por el fuerte desarrollo de nueva infraestructura.

En concreto, el informe destaca la irrupción del Norte de España --con la provincia de Aragón a la cabeza-- como el mercado secundario de centros de datos "más emocionante de Europa", con un potencial estimado para alcanzar por sí solo los 3 GW de capacidad y consolidarse firmemente como el próximo gran nodo de interconexión del continente (FLAPD).

Entre los factores que explican este crecimiento, Morgan Stanley cita la abundancia de suelo a precios sensiblemente inferiores a los de los mercados FLAPD tradicionales, la disponibilidad de grandes parcelas y un clima más fresco, especialmente en zonas de mayor altitud.

La entidad pone el foco también en la profundidad de los recursos de generación renovable: en Aragón, el 80% de la capacidad instalada procede de fuentes renovables y la región produce mucha más energía eólica y solar de la que consume.

Además, valora el marco regulatorio ágil de la comunidad, que utiliza figuras específicas para acelerar proyectos de interés general, y la conectividad que aportan cables submarinos como Marea, Grace Hopper y Anjana, que enlazan con Estados Unidos y el Reino Unido y permiten corredores de baja latencia para el traslado de cargas de trabajo.

EXTREMADURA COMO POLO ALTERNATIVO Y RIESGOS DE RED

Morgan Stanley apunta que el Norte de España es solo una de las regiones secundarias de centros de datos del país y sitúa a Extremadura como otro de los ejes relevantes del mercado.

Esta región se beneficia de una abundante oferta de energía renovable y de una ubicación estratégica entre Madrid y Lisboa.

En este contexto, Merlin y Edged Energy anunciaron en enero de 2025 planes para dos centros de datos de inteligencia artificial 'hyperscale' en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Valdecaballeros (Badajoz), con campus que contemplan hasta 1 GW de capacidad cada uno.

El desarrollador español Ingenostrum, por su parte, ha anunciado un proyecto de 300 MW cerca de Badajoz, con una inversión aproximada de 1.900 millones de euros y obras que está previsto que comiencen en 2026.

El informe advierte, no obstante, de que el fuerte crecimiento previsto se enfrenta a varios cuellos de botella.

Entre ellos, identifica el acceso a la red eléctrica como el principal reto, ya que, pese a la abundante generación renovable, la conexión a la red es un punto crítico y un informe de Colliers citado por Morgan Stanley indica que el 85 por ciento de los nodos de distribución eléctrica en España están saturados.

También menciona el riesgo de ejecución derivado de que la tubería de proyectos es mucho mayor que la capacidad actualmente operativa, con numerosos desarrollos en fase de planificación y fechas objetivo entre 2028 y 2032 o posteriores, susceptibles de verse afectadas por los tiempos de suministro de equipos, la disponibilidad de conexión a red, la mano de obra para la construcción, los ciclos de hardware de inteligencia artificial y la inflación.

Además, aunque el Norte de España está menos tensionado en recursos hídricos que Madrid u otros mercados FLAPD, las autoridades españolas están imponiendo requisitos de sostenibilidad más estrictos, que incluyen la obligación de divulgar el uso de agua y métricas de eficiencia, lo que añade una capa adicional de exigencia para los nuevos proyectos.