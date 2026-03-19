Morán remarca el apoyo de la Junta a los jóvenes ganaderos ante el reto del relevo generacional y la apuesta por la innovación

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha reafirmado el apoyo de la Junta a los jóvenes ganaderos, así como la necesidad de apostar por la innovación y el relevo generacional durante una jornada formativa organizada por la sociedad cooperativa COPRECA y centrada en los jóvenes ganaderos de la región.

Morán ha subrayado la importancia estratégica de la ganadería en Extremadura que es un "motor económico" y también "un elemento clave" para la fijación de población en el medio rural y la producción de alimentos de calidad.

La consejera ha fijado el relevo generacional como uno de los principales retos que afronta el sector y ha recordado algunas medidas impulsadas desde la Junta. Así, ha recordado el nuevo decreto de incorporación de jóvenes con convocatoria abierta y resolución en un plazo medio de 20 días.

También ha apuntado que se está trabajando en un plan de jubilación anticipada, incluido en la medida de la UE denominada 'Cooperación para el cese', que promueve una colaboración entre el agricultor o ganadero que se jubila o esté próximo a ello y el joven que se quiera incorporar, y se contemplan ayudas para esta colaboración con el objeto de facilitar el traspaso de tierras.

Del mismo modo, ha explicado que se está afinando un plan de conciliación para agricultores y ganaderos equiparando las posibilidades para compaginar la actividad agraria con la vida personal o familiar e incidiendo en la formación de estos jóvenes.

La titular de Agricultura y Ganadería también se ha referido a la sanidad animal, insistiendo en la necesidad de reforzar la prevención y la bioseguridad; teniendo en cuenta la situación que arrastra el sector tras la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) o la lengua azul.

A este respecto, Morán ha reiterado el apoyo al sector mediante ayudas directas o la provisión de vacunas y ha puesto en valor la flexibilización del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina.

Finalmente, ha señalado a la innovación como otro de los grandes retos que tiene el sector, ya que el uso de tecnologías como drones, vallados virtuales o herramientas de digitalización en la gestión ganadera se presenta como un factor clave para mejorar la eficiencia y hacer el sector más atractivo para las nuevas generaciones.