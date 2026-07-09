Morán destaca la apuesta por la industria, la ciencia y la innovación como motores de desarrollo y crecimiento de Extremadura

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha puesto en valor la evolución de la economía extremeña durante la clausura del Especial Economía Extremeña 2026, organizado por el Diario HOY, donde ha destacado la apuesta de la Junta por la industria, la ciencia y la innovación como motores de desarrollo y crecimiento de Extremadura.

Así, Morán ha valorado que la región "está protagonizando el cambio" gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores, autónomos, empresarios y emprendedores.

Durante su intervención, Morán ha señalado que Extremadura registró en 2025 un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), un avance que ha atribuido al dinamismo del tejido productivo regional y a la capacidad de las empresas para invertir, innovar y generar oportunidades.

La consejera ha subrayado, además, que la región alcanzó el pasado año la mayor tasa de actividad emprendedora de los últimos cinco años.

Especial relevancia ha concedido al crecimiento del emprendimiento en el medio rural, que por primera vez supera al urbano, un dato que, según ha señalado, supone "un paso más para hacer frente al problema de la despoblación".

En materia de empleo, Mercedes Morán ha destacado que Extremadura cerró el pasado mes de junio con 60.535 personas desempleadas, el menor número de parados registrado en la comunidad autónoma desde que existen datos comparables, lo que sitúa a la región en sus mejores cifras de empleo de las últimas tres décadas.

"La industria fija población, crea empleo estable, exige cualificación y multiplica el valor añadido de nuestra economía", ha afirmado la consejera, quien ha defendido este sector como uno de los principales pilares de la transformación económica de Extremadura.

Asimismo, ha incidido en la importancia de incorporar la ciencia y la innovación al conjunto de la actividad económica y administrativa para mejorar la productividad, atraer talento y generar empleo de mayor valor añadido. En este contexto, ha puesto en valor el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y la apuesta institucional por trasladar el conocimiento al tejido productivo.

Mercedes Morán ha reafirmado el compromiso del Gobierno de la presidenta María Guardiola de seguir acompañando y facilitando el crecimiento económico de la región, apoyándose en las fortalezas de Extremadura, entre las que ha citado el talento, el suelo industrial, los sectores estratégicos y el tejido empresarial.

Además, ha remarcado que el Ejecutivo va a seguir reclamando en la planificación eléctrica con horizonte 2030 las inversiones que la región necesita para crecer. "Somos grandes generadores de energía limpia y tenemos el derecho de poder consumirla para esa industrialización en la que estamos inmersos", ha enfatizado.

Al mismo tiempo, ha incidido en la necesidad de prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, un "activo indispensable" que es WANO 1 y ha recordado que se espera para los próximos días el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

La consejera ha concluido trasladando un mensaje de compromiso para continuar trabajando desde las instituciones con el objetivo de consolidar un crecimiento cada vez más sólido y duradero.