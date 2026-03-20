Monterrubio de la Serena reivindicará este sábado su sector olivarero en su IX Feria Expositora Agroliva

La localidad pacense de Monterrubio de la Serena celebrará este sábado, 21 de marzo, la IX Feria Expositora Agroliva, un evento que se consolida como "un importante escaparate del sector olivarero y de los productos de calidad de la comarca.".

La cita tendrá lugar en el Nuevo Recinto Ferial de la localidad y reunirá a profesionales, empresas y público general en torno a uno de los grandes motores económicos del territorio, como es el aceite de oliva.

La presentación del certamen ha tenido lugar este jueves por parte de la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, y el alcalde de Monterrubio de la Serena, Jesús Martín.

Durante su intervención, Ana Belén Valls ha destacado el "carácter estratégico" de una feria que contribuye a "visibilizar el potencial del aceite de oliva de la comarca y su impacto en el desarrollo económico local".

Valls ha reafirmado el apoyo de la Diputación de Badajoz a los productos agroalimentarios de calidad diferenciada, como los amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas y, entre ellas, se encuentra la DOP Aceite Monterrubio.

Y es que, según ha señalado, el aceite de oliva "no es solo un producto de excelencia, es parte de nuestra identidad y un motor económico que genera empleo y oportunidades en el medio rural", tras lo que ha resaltado que las figuras de calidad diferenciada, no solo impulsan la promoción de nuestros productos, sino que también "contribuyen a fijar población, fortalecer nuestros municipios y garantizar un futuro sostenible para nuestra tierra" ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Monterrubio de la Serena ha puesto en valor la importancia de Agroliva como "herramienta de promoción del municipio y de dinamización social y económica", en un evento que supone "una oportunidad para mostrar al exterior" lo que se produce en esta localidad pacense, como es "calidad, tradición y compromiso con nuestra tierra".

Así, ha resaltado que esta feria "proyecta nuestro pueblo, impulsa la economía local y fortalece el orgullo de pertenencia de nuestros vecinos y vecinas", tras lo que Martín ha destacado el carácter "participativo y festivo" del evento.

Para ello, han preparado una programación pensada para todos los públicos, donde la gastronomía, la música y las tradiciones "se dan la mano para crear una jornada de convivencia", ya que según ha reafirmado, Agroliva "no solo promociona nuestro aceite, también pone en valor nuestra cultura y nuestra forma de vivir".

Desde su nacimiento en 2016, Agroliva se ha consolidado como un "punto de encuentro" para el sector olivarero, promoviendo la calidad del aceite amparado por la Denominación de Origen Protegida Aceite Monterrubio y analizando los retos de la olivicultura local, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Esta novena edición volverá a poner la gastronomía en primer plano, con demostraciones culinarias en directo que combinarán productos locales, como quesos e ibérico, con el aceite de la comarca, mientras que el recinto ferial reunirá a empresas, productores artesanos, cooperativas y comunidades de regantes, consolidando la feria como escaparate del talento, la tradición y la economía local.

ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN

Cabe destacar que la jornada del 21 de marzo comenzará con la recepción de participantes y un pasacalle a cargo de la Banda Municipal de Música de Monterrubio, que recorrerá el trayecto desde La Fontanica hasta el Nuevo Recinto Ferial.

Posteriormente tendrá lugar la actuación de la Asociación de Coros y Danzas La Ribera, seguida de la apertura del espacio expositivo y la visita institucional por los distintos stands.

Durante toda la jornada se desarrollarán actividades gastronómicas, venta de tickets de tapas y propuestas de animación musical con sesiones de DJ, además del desfile de 'Los Caprichosos y Legendarios', dentro del espacio Agroliva.

Además, se celebrará una jornada bajo el lema 'Conoce el sistema de riego de Monterrubio', para que la gente compruebe 'in situ' como funciona este método innovador que tiene cada comunero de la zona y que estará 100 por ciento operativo, previsiblemente, en el mes de mayo.

Dentro de la programación formativa, el viernes 20 de marzo se celebrará un taller de cosmética natural en el Museo del Aceite a partir de las 17,00 horas, de carácter gratuito y con un máximo de 25 plazas, que se asignarán por orden de inscripción en el ayuntamiento.

Con esta programación, Agroliva se consolida como un evento de referencia en la promoción del aceite de oliva, la cultura local y la dinamización social y turística de Monterrubio de la Serena.