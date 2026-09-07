Monfragüe se prepara para vivir la berrea del ciervo con actividades y recorridos por distintos puntos de la reserva

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe ha organizado actividades y recorridos por varias localidades para poder disfrutar y escuchar la berra del ciervo durante las primeras semanas de otoño.

Se trata de una iniciativa que se desarrollará desde el 11 de septiembre hasta el 4 de octubre por toda la reserva, que incluye 14 municipios y 13 puntos de escucha.

La berrea, periodo de celo y reproducción del ciervo, es uno de los grandes espectáculos naturales que pueden disfrutarse en la reserva cacereña y que cada año suele producirse entre mediados de septiembre y mediados de octubre.

Así, este tiempo se convierte en uno de los principales motivos por el que los visitantes de diversos lugares acuden a la reserva, según ha destacado el equipo gestor del parque natural en su página web.

Por ello, la reserva ha preparado actividades y recorridos por varias localidades que cuentan con caminos, miradores y espacios que permiten escuchar el característico sonido que los ciervos realizan durante esta temporada.

Por un lado, ha confeccionado un mapa con varios puntos de escucha y rutas para alcanzarlos en las localidades de Mirabel, Serradilla, Torrejón el Rubio, Toril, Serrejón, Romangordo, Casas de Miravete, Jaraicejo e Higuera de Albalat.

Por otro lado, ocho de los centros de interpretación de la reserva van a participar con actividades específicas de esta temporada, incluyendo una tarjeta para ir sumando los sellos de los diferentes centros que se visiten.

En concreto, se trata de los centros de Malpartida de Plasencia, Serradilla, Torrejón el Rubio, Toril, Saucedilla, Romangordo, Casas de Miravete e Higuera de Albalat.

Se trata de una iniciativa con la que la reserva invita a sus visitantes a descubrir otras formas y otros lugares desde los que disfrutar de la berrea recorriendo, al mismo tiempo, los pueblos, paisajes y caminos que forman parte de la reserva.

Por último, la reserva ha recordado varias recomendaciones y buenas prácticas para que la visita sea responsable y sostenible con el entorno: por un lado, respetar el sonido de la naturaleza, evitando sonidos estridentes y uso de altavoces; no alimentar a la fauna salvaje ni al ganado; no dejar residuos y cuidar el equipamiento, caminos y miradores; respetar la propiedad privada y evitar, por la noche, usar faros, focos y otras luces que puedan deslumbrar a los animales.