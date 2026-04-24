El Ministerio de Transportes aprueba el estudio informativo de la autovía Badajoz-Zafra con 551 millones de inversión

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo para la construcción de una autovía entre Badajoz y Zafra, siguiendo el corredor de la N-432.

El conjunto de actuaciones contempladas en dicho estudio suma un presupuesto estimado de 551,4 millones de euros (IVA incluido), parte de las cuales ya se están definiendo en el proyecto de la Ronda Este de Badajoz. La resolución de aprobación correspondiente se publicará próximamente en el Boletín oficial del Estado (BOE).

En este estudio informativo se han definido y se han comparado diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación de la actuación objeto de estudio, a efectos de que pudiera servir de base al expediente de información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con el objetivo de poder seleccionar la más adecuada, explica en nota de prensa el ministerio.

Las alternativas seleccionadas tras el proceso de información pública y que cuentan con declaración de impacto ambiental favorable publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de noviembre de 2025 son, en concreto, la conexión con autovía A-5, ya en desarrollo por parte del proyecto de trazado y construcción de la Ronda Este de Badajoz; y la autovía entre Badajoz y Zafra (conexión con A-66), con una longitud aproximada de 71 kilómetros.

Adicionalmente, se plantea la construcción de una vía de servicio de unos 8 kilómetros para la conexión entre enlaces de la A-66.