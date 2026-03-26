El Ministerio de Transportes adjudica por 11,19 millones la conservación de 214 kilómetros de carreteras cacereñas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por unos 11,19 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 214 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres, que incluyen unos 45,5 kilómetros de autovía.

La duración inicial de los trabajos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. El contrato adjudicado, previamente licitado, se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea "accesible" en las condiciones "adecuadas" a toda la ciudadanía.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, explica en nota de prensa el ministerio.

En concreto, el contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 214,602 kilómetros de carreteras del sector nº04 en la provincia de Cáceres, incluyendo 45,527 kilómetros de autovía.

Las carreteras incluidas en este sector son, en concreto, la autovía A-58, entre el kilómetro 0 a la altura de Trujillo y el kilómetro 45 en Cáceres capital; y la Carretera N-521, entre el kilómetro 1 en Trujillo y el kilómetro 152 en el límite con Portugal en Valencia de Alcántara. Incluye la N-521A, entre los kilómetros 55 y 61.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de los enlaces 9 y 42 de la A-58, en el tramo entre Trujillo y Cáceres.