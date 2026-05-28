EMPLEO

El Ministerio de Trabajo destina 121,5 millones a Extremadura para el desarrollo de políticas activas de empleo

Tal y como se ha fijado en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Redacción

Extremadura |

Interior de una oficina de empleo
Interior de una oficina de empleo | EFE | Archivo

El Ministerio de Trabajo destinará 121,5 millones de euros a Extremadura para el desarrollo de políticas activas de empleo, tal y como se ha fijado en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que ha acordado el reparto territorial de los 2.571,9 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según se desprende del comunicado enviado este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el consenso de las comunidades autónomas ha sido "prácticamente total", con un solo voto negativo.

Los fondos se destinarán a financiar programas y servicios de políticas activas de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

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