El Ministerio de Trabajo destina 121,5 millones a Extremadura para el desarrollo de políticas activas de empleo

El Ministerio de Trabajo destinará 121,5 millones de euros a Extremadura para el desarrollo de políticas activas de empleo, tal y como se ha fijado en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que ha acordado el reparto territorial de los 2.571,9 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según se desprende del comunicado enviado este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el consenso de las comunidades autónomas ha sido "prácticamente total", con un solo voto negativo.

Los fondos se destinarán a financiar programas y servicios de políticas activas de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).