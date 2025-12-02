Ministerio de Cultura premia a 13 bibliotecas municipales extremeñas por animar a leer

Un total de 13 bibliotecas municipales de Extremadura han sido galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco de la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.

En total, se ha concedido 331 premios a bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes. El objetivo es reconocer los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas municipales han sido premiadas con 2.777 euros y, entre ellas, trece son extremeñas.

En concreto, las de Cabeza del Buey, Calamonte, Guareña, Herrera del Duque, Montijo, Orellana La Vieja, Puebla de la Reina, Quintana de la Serena, Valdelacalzada, Arroyo de la Luz, Barrado, Piornal y Villanueva de la Vera.

Esta última, que obtuvo una calificación de 71 puntos, se quedó a solo dos puntos de entrar en las diez mejores del país, las cuales reciben 10.000 euros.