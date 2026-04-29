El Ministerio de Cultura se ofrece a cooperar "en todo lo necesario" tras el robo del 'Tesoro de Villanueva' en Badajoz

El Ministerio de Cultura se ha ofrecido a cooperar "en todo lo necesario" tras el robo de las monedas del 'Tesoro de Villanueva de la Serena' perpetrado en la madrugada del pasado sábado en el Museo Arqueológico de Badajoz, así como también en la mejora de la seguridad, "competencia de la comunidad autónoma".

"Desde el primer momento" en el que trascendió la noticia del robo del conocido como 'Tesoro de Villanueva' acontecido el pasado fin de semana, el Ministerio se puso a disposición de la Junta de Extremadura y "tan pronto se conoció este suceso" representantes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes estuvieron en contacto con el propio museo y con el Ejecutivo autonómico.

De igual modo, el ministerio ha ofrecido "en todo momento" su colaboración, "también en materia de mejora de la seguridad del Museo, que es competencia de la Administración gestora del mismo"; y ha remarcado que, "hasta el momento", la Junta de Extremadura "no ha hecho llegar al Ministerio ninguna petición al respecto".

"En estos momentos en los que el robo es reciente, es necesario recordar la importancia de dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intentar lograr la recuperación de los bienes cuanto antes", ha señalado el Ministerio, que ha recordado en nota de prensa que el Museo Arqueológico de Badajoz es de titularidad estatal y su gestión está transferida a la Junta de Extremadura.