De Miguel promete una renta rural garantizada para promover la "viabilidad" de proyectos emprendedores en pueblos

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha una renta rural garantizada para garantizar el relevo generacional y la "viabilidad" de los proyectos emprendedores en los municipios más pequeños.

De Miguel ha desgranado esta medida incluida en el programa electoral de la formación, después de mantener una reunión con la Unión de Asociaciones de Trabajo Autónomo y Emprendedores.

La líder de la confluencia ha mostrado el compromiso de su formación con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas extremeñas porque "son las que levantan día a día a Extremadura". "Hay más de 82.000 personas registradas en el RETA y eso nos indica la importancia del trabajo autónomo en nuestra tierra", ha dicho.

Por ello, De Miguel se ha comprometido, no solo a poner en marcha esa renta rural garantizada, que ascenderá al salario mínimo, sino a impulsar la Ley de Trabajo Autónomo de Extremadura "para acompañar, incentivar, pero sobre todo también para ayudar a consolidar a los autónomos para que no bajen los brazos si se encuentran una piedra en el camino".

"Van a tener una administración cómplice que les va a ayudar con financiación y medidas que faciliten su actividad, como ayudas para el alquiler de locales, impidiendo que los locales comerciales en zonas tensionadas adquieran precios inasumibles", ha insistido.

Además, también contempla la ampliación de la tarifa cero, pero sobre todo ayudas directas a los autónomos más vulnerables, ha informado Unidas por Extremadura en nota de prensa.

De Miguel ha asegurado que estas medidas son asumibles por la administración pública y van dirigidas a sostener el trabajo autónomo en Extremadura, ya que se está constatando que "éste es un refugio de la precariedad". "El Partido Popular se pone muchas medallas con el trabajo autónomo, pero realmente no han hecho nada en estos dos años y medio", ha añadido.