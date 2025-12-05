Miguel Ángel Gallardo llama a movilizarse para “abrir un nuevo tiempo de progreso y dignidad” en Extremadura

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dado inicio este viernes a la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. En su intervención ante los medios, Gallardo ha afirmado que las elecciones del próximo día 21 “no fueron elegidas por los extremeños, ni siquiera por la señora Guardiola, sino decididas desde el laboratorio político de Feijóo y Tellado”. Según explicó, esta convocatoria anticipada supone “un intento de usurpar el derecho de los extremeños y las extremeñas a decidir su propio destino”.

Gallardo ha recordado que Extremadura “ya se emancipó” con los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que otorgaron voz y autoridad a la región. Ha denunciado que en los últimos dos años y medio “no hay avances que puedan reconocerse como un éxito del Gobierno del Partido Popular”, y acusó a la derecha de haber paralizado la región al jugar “con la esperanza y el futuro” de la ciudadanía.

Durante su intervención ha subrayado el trabajo realizado en las semanas previas a la campaña por parte del PSOE, reuniéndose con colectivos, asociaciones y organizaciones empresariales para tomar el pulso a una región que, dijo, “solo avanza cuando cuenta con gobiernos comprometidos con las políticas públicas”. Defendió la recuperación de los servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad, y criticó que las listas de espera no pueden convertirse en una excusa “para que empresas privadas hagan negocio con la salud”. También ha rechazado la privatización encubierta de la educación a través de cheques educativos.

El candidato socialista ha expresado su compromiso con la juventud, asegurando que trabaja para que los jóvenes de Extremadura encuentren en su gobierno “aliados para sus proyectos de vida”. Ha señalado que su objetivo es acompañarlos tanto en los éxitos como en los fracasos, construyendo con ellos un futuro donde puedan desarrollar su talento en su propia tierra.

Gallardo ha llamado la movilización durante los quince días de campaña y ha pedido que se hable “con todas las personas en todos los espacios cotidianos”,

desde mercados y parques hasta centros de salud y colegios, para trasladar la importancia de acudir a las urnas y “abrir un nuevo tiempo de progreso y dignidad” en la región. Ha asegurado que dedicará “cuatro años en cuerpo y alma” a trabajar por Extremadura y ejercer la Presidencia “como establece el Estatuto de Autonomía: desde la casa donde no solo se vive, sino donde se trabaja al servicio de esta tierra”.

El candidato ha afirmado que los extremeños se enfrentan el próximo día 21 a “dos modelos completamente distintos”; uno basado en recortes y retrocesos, y otro que representa el progreso, la prosperidad y la esperanza. Ha animado a no dejarse llevar por las encuestas, que, según dijo, “solo buscan desmovilizar”, y ha recordado su primera experiencia electoral con 28 años, cuando logró vencer al candidato del Partido Popular pese al escepticismo inicial. Ha concluido asegurando que el PSOE tiene la ilusión, la fuerza y el proyecto necesarios para ganar las elecciones y garantizar que “nunca más otros decidan por los extremeños”.