Mérida celebra 30 años de la escuela de mosaicos “Ex Officina Antea” con una exposición en el Centro Cultural Alcazaba

Mérida ha acogido esta mañana la inauguración de la exposición “Discipuli Ex Officina Antea. 30 años aprendiendo a hacer mosaicos”, una muestra con la que se celebra el trigésimo aniversario de la escuela de mosaicos Ex Officina Antea y su trayectoria en la difusión del arte musivario. La exposición puede visitarse en el Centro Cultural Alcazaba y reúne una amplia selección de trabajos realizados por el alumnado a lo largo de estas tres décadas de actividad formativa.

El acto ha contado con la presencia del delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, quien ha querido subrayar públicamente la relevancia del trabajo desarrollado por Luisa Díaz al frente de la escuela, poniendo en valor todo lo que Luisa ha aportado a la ciudad de Mérida, no solo en el ámbito artístico, sino también en la transmisión del conocimiento y en la consolidación de un espacio formativo único en la ciudad.

Por su parte, Luisa Díaz, responsable de la escuela, ha sido la encargada de guiar el recorrido emocional por estos 30 años de trabajo. También, ha señalado la importancia del alumnado que ha pasado por sus aulas, destacando su implicación, esfuerzo y evolución artística, así como el valor humano del proyecto más allá de la propia técnica del mosaico.

Asimismo, Díaz ha querido poner el acento en el origen de su vocación, recordando que este arte lo ha heredado de su padre, Antonio Díaz, figura fundamental en su formación y en el vínculo familiar con el mundo del mosaico.

La exposición “Discipuli Ex Officina Antea” se presenta así como un recorrido no solo por la evolución técnica y creativa de los trabajos realizados, sino también como un homenaje a la enseñanza, la continuidad de un oficio milenario y la comunidad artística que se ha construido en torno a la escuela durante estas tres décadas.