Medio centenar de docentes participarán en Trujillo en una jornada de educación matemática para Infantil y Primaria

Medio centenar de docentes participarán el próximo viernes y sábado, días 27 y 28, en Trujillo (Cáceres), en unas jornadas sobre educación matemática para Infantil y Primaria.

La cita, organizada por la Sociedad Extremeña de Educación Matemática 'Ventura Reyes Prósper' en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de Trujillo, se celebrará en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de la Fundación Obra Pía de los Pizarro en dicha localidad cacereña.

También colaboran en la actividad el Ayuntamiento de Trujillo y de Casio División Educativa.

Bajo el título 'Un viaje matemático: explorar, jugar y pensar' y con el eslogan 'Matemáticas en movimiento', tiene la finalidad de reflexionar y compartir cómo enseñar matemáticas en educación infantil y primaria desde una perspectiva activa, competencial y conectada con la realidad del alumnado.

A lo largo de este viaje matemático, se recorrerán distintas "paradas" (espacios de aprendizaje) en las que se explorarán el uso de materiales manipulativos, juegos, recursos educativos abiertos, uso de la calculadora, robótica, pensamiento computacional e inteligencia artificial, siempre al servicio del razonamiento y la resolución de problemas.

El recorrido se completa con experiencias fuera del aula a través de rutas matemáticas, matemáticas en la calle y retos como las olimpiadas matemáticas, informa en nota de prensa la Sociedad Extremeña de Educación Matemática 'Ventura Reyes Prósper'.

En dicha jornada, se compartirán propuestas de aula, espacios de aprendizaje o ponencias de personas relevantes que hagan reflexionar a los asistentes, abran su visión sobre la enseñanza de las matemáticas y se lleven propuestas que puedan llevar a cabo en sus aulas.