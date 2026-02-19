Los médicos vuelven a manifestarse por las calles de Badajoz y Cáceres para reclamar un Estatuto propio

Los médicos han vuelto a manifestarse este miércoles, 18 de febrero, por las calles de Badajoz y Cáceres, convocados por el sindicato Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) y los colegios de médicos pacense y cacereño en el marco de la huelga de facultativos en protesta por el nuevo estatuto marco y en la que reclaman uno propio que recoja las particularidades del colectivo.

En el caso de Badajoz, la protesta se ha desarrollado entre la avenida de Santa Marina y la Delegación del Gobierno con en torno a un centenar de médicos que han coreado "sin médicos no hay sanidad", "hora trabajada hora computada" o "estamos hasta el fonendo".

También se ha podido ver pancartas que rezaban 'Sin médicos no hay sanidad' o 'No al borrador del estatuto marco' o carteles con lemas como 'Estatuto marco no, estatuto médico sí' o 'Si la sanidad cae caemos todos'.

El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y del sindicato Simex, Pedro Hidalgo, ha señalado que Simex y las instituciones colegiales en la capital pacense y cacereña vuelven a salir a la calle en esta semana de huelga y ha especificado que están en "un desencuentro".

"Una ministra que no quería a sus médicos podría ser el cuento que les podría decir hoy", ha apuntado en alusión a la de Sanidad, Mónica García, para disculparse con los ciudadanos por lo que está ocurriendo con el "deterioro" y el aumento de las listas de espera.

"Y digo disculpas, no perdón porque estamos en el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga", ha expuesto, para apostillar el seguimiento de la huelga es "total" y que cuando se habla del mismo es en cualquier caso "ficticio" porque "el 100 por cien de los servicios mínimos de urgencia es 100 por cien de servicios mínimos".

Y es que, para Hidalgo, se establecen unos servicios mínimos que son "máximos", puesto que "la huelga en medicina es tremendamente cruel" y por eso piden disculpas, como también quieren que pida perdón "quien ha llevado a esto" y a un "desencuentro" en el que se han unido todos los sindicatos, la conferencia de decanos o los estudiantes de medicina. "Ministra, te lo decimos, sin médicos no hay sanidad, tendrás hospitales, pero no vas a tener una atención sanitaria de la que hemos presumido".

De este modo, Hidalgo ha abogado en declaraciones a los medios por "un convenio singular para una profesión singular", por "un convenio especial para una profesión que no es laboral, es profesional", y por "un convenio que es para los médicos, como en Europa", tras lo que ha trasladado a la ministra que si no lo ha entendido, siendo "médica" como ha recordado, es que no sabe cuál es el funcionamiento.

También ha explicado que llevan "aguantando durante tiempo" y que, cuando el estatuto marco ha llegado al Ministerio, su titular viene a romperlo. "Esto ha hecho que esta olla a presión haya estallado. No podemos estar todos equivocados. Y lógicamente, consejeros de salud apoyando, conferencias de decanos y todos los médicos de este país te hemos dicho: así no vamos a aguantar", ha insistido, porque "sin médicos no hay sanidad".

Asimismo, Pedro Hidalgo ha hecho hincapié en que van a estar una semana de huelga cada mes, lo que supone "un deterioro" que tratarán de ir paliando y que, una vez llegue el verano, si no se ha "cerrado esto" continuarán, lo cual "no es una amenaza, es una realidad" y "un pulso", aunque no quieren "ganar" sino "negociar", en el caso de este miércoles con otra jornada de manifestación con médicos procedentes de Azuaga, Villanueva, Castuera o Zalamea para mostrar "su desacuerdo con un estatuto marco" que "es un bodrio que no va a ser fumable", espera, en el Congreso.

Por último, ha espetado a Mónica García que defienden "un estatuto singular porque es una profesión singular" y que sea "único" ante una profesión que, como sabe, es "diferente". "Espero que sepas rectificar, cambiar, ayudar, pero no sigas con un pulso que vamos a perder entre todos", ha aseverado, para destacar la importancia de la conciliación y que no pueden "presumir" como la ministra de Trabajo que habla de jornadas de 35 o 37 horas a la semana, cuando la de los médicos es de entre 65, 70 u 80 sumando a la ordinaria las jornadas complementarias o de guardia.

CÁCERES

En Cáceres, más de un centenar de médicos han participado en una manifestación que ha recorrido los cien metros que separan el punto de la avenida de España donde ha comenzado con la sede de la Subdelegación del Gobierno, en la avenida Virgen de la Montaña, donde han llevado a cabo una concentración en contra del estatuto marco de la profesión que ha planteado el Ministerio de Sanidad.

Con pancartas en las que se podían leer proclamas contra la ministra Mónica García, tanto representantes de Simex, que ha convocado la huelga y la protesta, como del Colegio de Médicos han reiterado la petición de un estatuto marco propio que garantice la conciliación familiar y recoja mejoras en las condiciones de trabajo de los médicos, que llegan a hacer hasta 80 horas semanales, según ha indicado el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres y del Consejo de Colegios Profesionales Médicos de Extremadura, Evelio Robles.

Robles ha destacado la "unidad" de todo el colectivo médico para defender sus derechos de poder conciliar la vida laboral y familiar, así como una reclasificación laboral "justa", algo que se ha conseguido en todas los colectivos profesionales implicados en la sanidad, "excepto en los médicos".

"Siempre tenemos que recurrir a una convocatoria de huelga para conseguir nuestros objetivos. Cuando a otros sus derechos se los otorgan, a nosotros nos obligan a luchar por ellos", ha manifestado Robles.

Finalmente, ha indicado que el descanso de los médicos "es algo necesario", sobre todo porque "nos dejamos la salud en ello, y la salud no solamente nuestra, sino la salud de nuestra familia, y se pone en tela de juicio la seguridad clínica de lo que estamos haciendo cuando no estamos adecuadamente descansados desde el punto de vista físico y mental".

Asimismo, ha defendido la vocación de servicio público del colectivo que, cuando hace una huelga pide "comprensión y disculpas" a la población por los perjuicios que se pueden causar.