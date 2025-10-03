Los médicos vuelven este viernes a la huelga para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad

Vuelven este viernes a una huelga, de la que esperan un alto seguimiento por el respaldo mostrado por diferentes organizaciones y sindicatos, para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión.

Se trata del segundo paro nacional convocado por estas organizaciones tras el del pasado 13 de junio, y han llamado a participar a todos los profesionales con relación laboral con el Sistema Nacional de Salud (SNS), quienes podrán ejercer su derecho desde las 00.00 horas de este viernes.

Cerca de 4.000 médicos extremeños están llamados a la huelga, en contra del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que ha generado el rechazo de la profesión. Se suman así a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y entre sus principales reivindicaciones piden un estatuto propio del médico y el facultativo, además de una clasificación profesional que reconozca su cualificación, sus funciones y sobre todo su responsabilidad.

Se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y la subdelegación en Cáceres a las 10.00 horas.