La Media Maratón Popular Elvas-Badajoz abre inscripciones para su edición de 2026, que se celebrará el 15 de noviembre

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz ha abierto el plazo de inscripción para participar en esta nueva edición del 37º Medio Maratón Popular Elvas-Badajoz, una de las pruebas deportivas más emblemáticas del calendario atlético de la ciudad y un referente de la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

La carrera se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre, con salida a las 10,30 horas (hora española) desde el Parque da Piedade, en la ciudad portuguesa de Elvas, y llegada a la Avenida de Huelva de Badajoz, donde los primeros corredores cruzarán la meta a partir de las 11,35 horas, aproximadamente.

Organizada por la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con la Cámara Municipal de Elvas, la prueba recorrerá la distancia oficial de 21,097 kilómetros, uniendo una vez más ambas ciudades a través del deporte.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre a las 23,59 horas, aunque finalizará antes si se completa el cupo máximo establecido de 2.000 dorsales, por lo que desde la organización se anima a los interesados a formalizar su inscripción con antelación.

En concreto, podrán participar todas las personas que hayan cumplido 18 años en la fecha de celebración de la prueba y, como es habitual, la competición contará con categorías masculina y femenina, distribuidas por edades desde junior-sub20 hasta veteranos K, permitiendo la participación de atletas de muy diferentes perfiles y niveles.

El consistorio de la capital pacense ha destacado en nota de prensa que la Media Maratón Elvas-Badajoz se ha consolidado durante casi cuatro décadas como una de las citas deportivas más destacadas de la eurorregión, reuniendo cada año a miles de corredores procedentes de España, Portugal y otros países, en un recorrido que simboliza la "estrecha" relación entre ambas ciudades y el papel del deporte como elemento de unión.

Toda la información relativa al reglamento, recorrido, inscripciones y resto de aspectos organizativos puede consultarse en el apartado de deportes de la página web del Ayuntamiento de Badajoz.