La Media Maratón y 11K de Alburquerque espera reunir a medio millar de participantes el 22 de febrero

La XIX Media Maratón y X 11K 'José María Pámpano / Gran Premio Energía Extremeña' se disputará el próximo día 22 de febrero en la localidad pacense de Alburquerque y espera reunir a medio millar de participantes en esta cita con el deporte que se completa con el XI Cross para todas las edades y la Ruta Senderista 'La lagareta II'.

La Media de Alburquerque es un evento destinado para cualquier tipo de corredores, tanto profesionales como populares, en el que la mayor parte del recorrido transcurre por la dehesa local, en pleno centro de la Sierra de San Pedro, con una carrera principal de 21 kilómetros y una corta de 11 kilómetros.

El trazado de esta última se ha visto afectado por el temporal de lluvias de las últimas semanas, de tal manera que resulta impracticable y la organización lo ha tenido que reformular al completo, quedando finalmente en un recorrido de 10 kilómetros y 360 metros.

En el caso de la modalidad de 21 kilómetros se mantiene el recorrido, estrenado en la pasada edición y menos complejo que en anteriores años, en una jornada que incluye el XI Cross para todas las edades, con un circuito urbano con distancias adaptadas a las categorías desde chupetín a sub-18, y la II Ruta de las Lagaretas de unos 11 kilómetros y centrada en las ancestrales lagaretas empleadas para fabricar vino.

Se trata de una nueva edición de esta carrera consolidada, que organiza la Asociación Deportiva Alburquerque (ADAL) en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alburquerque, y que se incluye en el Circuito Euroace de Grandes Carreras de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de Extremadura, aprobada por la Federación Extremeña de Atletismo y financiada por la Diputación de Badajoz.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas; el alcalde de Alburquerque, Manuel Luis Gutiérrez; el director de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, Pedro José Gordillo; el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández; y el representante del patrocinador oficial de la prueba, Samuel Fuentes, han presentado esta cita que cuenta con más de 300 inscritos en total hasta la fecha, como ha destacado el técnico deportivo municipal Agustín Rubio.

Manuel Luis Gutiérrez ha detallado que esta prueba tradicional y consolidada suele atraer a corredores populares o profesionales que resaltan la belleza de la dehesa alburquerqueña en la que se desarrolla la gran mayoría del trazado diseñado por organizadores y colaboradores, ante lo que ha querido destacar el esfuerzo realizado por los mismos y este año "aún más si cabe" para que todos los caminos por los que transcurre sean "debidamente transitables" después del temporal de lluvia y viento sufrido en las últimas semanas.

Esto último ha provocado que la modificación en el "último momento" el recorrido de la carrera de 11K, ha explicado, cuya salida será a las 11,00 horas y minutos después la de la Media.

Al término, los participantes podrán reponer fuerzas con degustaciones de productos ibéricos cedidos por casas colaboradoras, además de contar con servicios de masaje y descarga muscular o recibir la bolsa del corredor con obsequios variados. El plazo de inscripción está abierto hasta el miércoles 18 y también habrá talleres lúdicos para los niños asistentes a cargo del AMPA del CEIP Ángel Santos.

Por su parte, Ricardo Cabezas ha señalado que se trata de una prueba consolidada e importante en el calendario de eventos deportivos de la provincia y de la región, y que es el resultado de "muchos" años de trabajo "bien hecho", de "constancia", "compromiso" y "sobre todo" de cooperación institucional.

Desde la diputación, llevan años apostando "de manera firme y continuada" por esta prueba, dado que creen en lo que representa, en términos deportivos y también sociales, económicos y de identidad.

Pedro José Gordillo ha puesto el acento en que es una prueba "consolidada" dentro del Circuito Euroace de Grandes Carreras de la Junta al igual que en el caso de la diputación y ante lo que ha valorado positivamente que se vaya de la mano en este tipo de eventos y que el deporte "siempre sume" entre administraciones y empresas colaboradoras. Un evento que, más allá de la competición deportiva, promueve hábitos saludables, dinamiza el territorio, proyecta la imagen de Extremadura, y pone en valor al deportista José María Pámpano, así como la gastronomía o el paisaje.

Asimismo, Samuel Fuentes, gerente de Energía Extremeña y atleta local, ha detallado los cambios de los premios en esta nueva edición, con una cinta de correr profesional para el primero, un masajeador para el segundo, un regenerador de gemelos para el tercero y una pistola de masajes para el cuarto y quinto para todas las categorías. Mientras, José Ignacio Fernández ha destacado que la naturaleza es la protagonista en esta prueba que redunda en la economía o en la hostelería.