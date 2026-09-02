Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecen un 18,8% en agosto en Extremadura, con 822 unidades vendidas

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han alcanzado las 822 unidades en agosto, lo que supone un aumento del 18,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras divulgadas este martes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De esta forma, el mercado extremeño concentra el 1,2 por ciento del total nacional de matriculaciones, que se han elevado en el octavo mes del año a 68.544 unidades, un 11,8 por ciento más. De esta forma, agosto registra la mejor cifra de matriculaciones en España desde 2019, cuando se alcanzaron las 74.426 unidades

En el acumulado del año, las matriculaciones en Extremadura se han incrementado un 13,6 por ciento, registrando las 7.474 unidades de enero a agosto, el 0,9 por ciento del total en España. En el conjunto del país se han matriculado 818.201 nuevos turismos, un 6,3 por ciento más que el año pasado.