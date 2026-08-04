Las matriculaciones en Extremadura crecen un 12,4% en julio, con 1.115 unidades

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han alcanzado las 1.115 unidades en julio, lo que supone un aumento del 12,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

A su vez, en el acumulado del año, se han superado en Extremadura los 6.652 registros, una cifra superior en un 13 por ciento a la del mismo periodo del año anterior.

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 101.949 unidades en julio, lo que supone un aumento del 3,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Por quinto mes consecutivo las ventas superan la barrera de las 100.000 unidades, una cifra que no se alcanzaba en un mes de julio desde 2020. El buen ritmo de los electrificados, con una de cuatro ventas, está marcando el momento al alza de las ventas.