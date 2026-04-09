Más de la mitad de la población extremeña marca la X Solidaria en su declaración de la Renta, un gesto que permite que más de 75.000 personas en situación de vulnerabilidad se beneficien de distintos programas entre quienes están en situación de pobreza o exclusión social, discapacitados, mayores, infancia, familias o mujeres, con un importe asignado para la región para este 2026 de 10,8 millones de euros, correspondiente a la campaña del pasado año.

En concreto, de las 566.999 personas que realizaron su declaración de la renta en la comunidad autónoma el año pasado, un total de 306.622 (el 54,08 por ciento) marcaron la casilla de Fines Solidarios, mientras que 260.377 personas (45,92 por ciento) aún no lo hicieron. En Extremadura, en la declaración de la Renta referente al año 2024 11.300 personas más se han sumado a marcar la casilla 106, conocida como X Solidaria, respecto al año anterior.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García, han presentado la campaña de la X Solidaria, bajo el lema 'El gesto legendario' y que invita a marcar dicha casilla, un gesto con el que se destina un 0,7 por ciento de los impuestos a proyectos sociales que ayudan a quienes más lo necesitan y sin coste para el contribuyente, dado que ni se paga más ni se recibe menos.

Además, esta casilla es compatible con la de la Iglesia Católica, se pueden marcar ambas y al hacerlo se duplica la ayuda destinada sin que una opción excluya a la otra ni suponga un mayor coste.

Para hacerlo, basta con marcar la casilla 106 de 'Actividades de interés social' en la web o seleccionar el botón de Fines Sociales en la sección de Asignación tributaria de la aplicación, como se ha puesto de manifiesto en esta presentación que coincide con el inicio de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025, que arranca este miércoles con la presentación de las declaraciones por Internet.