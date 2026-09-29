Más de 800 perros participarán este fin de semana en la Exposición Canina de Mérida

Más de 800 perros de distintas razas y procedencias participarán este fin de semana en la V Exposición Nacional y IV Exposición Internacional Canina de Mérida, que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en Ifeme.

La programación comenzará el sábado a las 10:00 horas y el domingo a las 9:30, con los juicios individuales por raza durante la mañana y las finales a partir de las 15:30 horas.

El sábado por la tarde se celebrarán además competiciones especializadas, como el Monográfico Nacional de Chihuahuas, con más de 80 ejemplares, y el concurso regional de Pinscher y Schnauzer. El domingo habrá un Registro de Raza Inicial para obtener el pedigrí de los perros.

El evento contará con jueces de países como Alemania, Italia, Irlanda y Portugal y será puntuable para el ranking 'La Liguau'. La entrada será gratuita y los asistentes podrán acudir con sus mascotas, siempre que lleven la documentación en regla.