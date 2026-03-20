Más de 35.000 extremeños residen en el extranjero, un 2,6 % más que hace un año

Un total de 35.315 extremeños viven en el extranjero a fecha de 1 de enero de 2026, lo que supone un 2,6 % más que hace un año, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De ese total, 17.889 son mujeres, un 2,8 % más que el año pasado, y 17.426 son hombres, un 2,4 % más.

Además, 3.877 tiene menos de 16 años; 21.977, de 16 a 64 años, y 9.461, 65 y más años.

Los países con mayor número de extremeños son Francia (8.703), Alemania (5.453), Argentina (4.711), Suiza (2.185), Brasil (2.080), Reino Unido (1.611), Estados Unidos (1.240), Bélgica (1.224) y Portugal (1.024).

Por continentes, la mayoría de extremeños en el extranjero están en Europa (22.677), seguido de América (11.847), mientras que 292 están en Asia, 281 en Oceanía y 223 en África.