Más de 2.500 corredores participan este sábado en el Campeonato de España de Medio Maratón en Mérida

La vigésima edición de la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad se celebra este sábado, 11 de abril, coincidiendo en esta ocasión con la disputa del Campeonato de España de la distancia, mientras que el domingo, día 12, se llevarán a cabo las pruebas de 5 kilómetros y Milla.

El Club Atletas Populares de Mérida organiza la Media Maratón que arrancará a las 19,00 horas desde el Paseo de Roma para completar un recorrido 21 kilómetros y 95 metros en un trazado íntegramente urbano, pasando por los lugares y monumentos más emblemáticos de la antigua ciudad romana.

La prueba se ha presentado este martes con la participación del delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Marín; el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro; el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández y el presidente del Club Atletas Populares de Mérida, Miguel Pizarro.

El concejal emeritense ha explicado que se trata del evento deportivo más importante de Mérida, ya que reúne a miles de corredores y aficionados en una cita "imprescindible para los amantes del atletismo".

Asimismo, ha destacado el carácter igualitario y participativo de la prueba, así como el "espectacular recorrido" que transcurre por el "corazón de Mérida", declarada Patrimonio de la Humanidad, y que ofrecerá a los participantes "una oportunidad única de correr entre algunos de los monumentos más emblemáticos de la antigua Emerita Augusta".

La segunda prueba corresponde al Campeonato de España de 5K y Milla, junto con la carrera popular '5K Ciudad de Mérida', que se celebrará el domingo 12 de abril, con la participación de corredores procedentes de España y de otros 16 países.

El director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha señalado que el media maratón situará a Mérida y a Extremadura en "el mapa deportivo internacional y en el del turismo deportivo a nivel nacional", tras el récord de 2.500 inscripciones agotadas en 40 minutos.