Más de 2.000 escolares participan en un proyecto de la Junta para el fomento del consumo de proximidad

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta en funciones, Sol Giralt, ha visitado este jueves el Colegio Concertado Atenea de Mérida, con motivo del desarrollo del proyecto educativo 'Aprendemos a elegir, elegimos lo de aquí'.

Una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia del comercio local, el consumo responsable y el valor de apoyar a los negocios de proximidad.

Durante su intervención, la secretaria ha agradecido la acogida del equipo directivo, del profesorado y del alumnado del centro, y ha destacado que esta iniciativa, desarrollada entre el 23 de febrero y el 27 de marzo en distintos municipios de Extremadura, culmina hoy en Mérida tras recorrer centros educativos de Badajoz, Navalmoral de la Mata, Don Benito y Valencia de Alcántara.

Se trata de un proyecto piloto, con una inversión de 99.415,52 euros, que ha llegado ya a más de 2.000 escolares, desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO, adaptando las actividades a cada franja de edad y contando, en algunos casos, con la participación de alumnado de Infantil y Bachillerato, debido a la buena acogida registrada en los centros.

Sol Giralt ha subrayado que aunque las nuevas generaciones han crecido en la era del comercio online, es "fundamental" no perder el vínculo con las tiendas de barrio y de los pueblos, que aportan "cercanía, confianza y vida a municipios y ciudades". "Comprar cerca es también cuidar del planeta y apostar por un futuro más sostenible, porque reduce el impacto ambiental y refuerza nuestra economía local", ha señalado.

En el Colegio Atenea, al igual que en el resto de los centros participantes, el alumnado ha disfrutado de un programa de actividades educativas y lúdicas que incluye juegos participativos, dinámicas de rol, carreras de comercio, teatrillos para los más pequeños y actividades finales diseñadas para reforzar el aprendizaje desde la diversión. Todas ellas han estado acompañadas por PeCo, la mascota del proyecto, que se ha convertido en un referente para los escolares.

La iniciativa se ha completado con una exposición itinerante en los centros educativos y con materiales divulgativos que el alumnado se lleva a casa -como camisetas, bolsas reutilizables, botellas de agua y material informativo- con el objetivo de trasladar el mensaje a las familias y reforzar la concienciación más allá del aula.

De este modo, en nota de prensa, la Junta de Extremadura destaca la respuesta del alumnado y de los centros participantes, cuyos responsables reconocen el carácter útil y educativo del programa, así como su contribución a la transmisión de valores y a la creación de conciencia desde edades tempranas.

Además, la Administración regional trabajará para extender esta iniciativa a más centros educativos de la región e incorporar nuevas actividades dirigidas a las familias y a la comunidad educativa en su conjunto.

Finalmente, la Junta resalta que el sector comercial extremeño atraviesa un "buen momento". "Hay buenos datos de ventas, que reflejan un crecimiento interanual del 5,5 por ciento en el comercio minorista, por encima de la media nacional, situada en el 3,7 por ciento, lo que evidencia el dinamismo y la resiliencia del comercio de la región", apunta.