Más de 200 personas darán vida al Belén Viviente de La Bazana el 27 de diciembre

Más de 200 personas darán vida al Belén Viviente de La Bazana en un escenario natural de 7.000 metros cuadrados de esta pedanía de Jerez de los Caballeros el próximo sábado, 27 de diciembre, con una puesta en escena que transportará al público al momento histórico del nacimiento de Jesús y que cada año reúne a cientos de visitantes.

La representación recrea oficios y escenas cotidianas de la antigua vida rural. El montaje se desarrolla en un amplio escenario en el que se integran elementos escénicos permanentes como dos chozos de piedra, un pozo, un río, un molino y el pesebre, junto a otras estructuras creadas especialmente para la ocasión, todo ello con una ambientación de "gran realismo y detalle", informa la Asociación Cultural El Labrador en una nota de prensa.

El recorrido del Belén Viviente incluye escenas claves de la tradición cristiana, como la entrada de María y José en Belén, el nacimiento de Jesús en el pesebre, la anunciación de los ángeles a los pastores, así como estampas de la vida cotidiana con mercaderes, herreros, hilanderas y pastores.

También estarán representados el castillo de Herodes, los romanos y la llegada de los Reyes Magos, guiados por la Estrella hasta el Niño Jesús.

El evento está organizado por la Asociación Cultural "El Labrador de La Bazana", con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, la Diputación de Badajoz, Cruz Roja y Protección Civil.

La representación dará comienzo a las 17,30 horas, con un desfile de apertura con todos los personajes, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia cargada de tradición, participación y emotividad.