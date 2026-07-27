Más de 1.200 personas disfrutarán este año de un verano "inolvidable" con los campamentos de los Scouts de Extremadura

Más de 1.200 niños, jóvenes, voluntarios y colaboradores van a vivir este año un verano "inolvidable" en la naturaleza en España y Portugal con los campamentos de los grupos ASDE - Scouts de Extremadura.

"Los campamentos 'scout' son espacios donde se desarrollan la autonomía, la convivencia, la responsabilidad, el respeto por la naturaleza, la amistad y demás valores que acompañarán a estas niñas y niños a lo largo de su vida", ha resaltado la organización en un comunicado.

Así, estos campamentos se vuelven una de las actividades "más esperadas" por los participantes, que se celebran como un "colofón" de un curso "lleno de aprendizajes".

Durante estos meses de verano, en julio y agosto, se están celebrando, o se van a celebrar, 13 campamentos en diversas localizaciones de España -como Extremadura, Aragón y Castilla y León- y Portugal, ofreciendo un entorno natural "ideal" para fomentar la convivencia, la aventura y el aprendizaje.

Tienen una duración media de unos 15 días y el objetivo es aprovechar "al máximo" las vacaciones escolares y brindar una experiencia "única e inolvidable".

Además, este año nueve grupos 'scouts' de la federación participan en el programa 'Diveracción' de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO), sobre alimentación saludable y sostenible, y en la acción 'Periodistas por un día', que busca concienciar y fomentar el buen trato hacia niñas, niños y adolescentes.

El movimiento extremeño recuerda que dispone de un programa de ayudas para permitir la participación de los niños y los jóvenes en campamentos y actividades de verano. "Este programa de becas es nuestra forma de entender el 'escultismo', no una acción complementaria. Las becas de campamento son la herramienta que ponemos en marcha para que ningún niño o niña se pierda esta experiencia", comenta el presidente de ASDE - Scout Extremadura, Sergio Hernández.

En este sentido, la organización recuerda que Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión social infantil (34,5%) del país, siendo la infancia, especialmente la extremeña, uno de los grupos de población que más desigualdad soporta. Esta realidad "no es ajena" a las familias vinculadas a ASDE Scouts de Extremadura.

Así, para la concesión de las becas de campamento, se han tenido en cuenta criterios socioeconómicos y características familiares, como el número de integrantes del núcleo familiar (monomarentalidad, familias numerosas), las situaciones particulares de vulnerabilidad (víctimas de violencia de género, situación de asilo o refugio, desempleo, etc) o la renta anual, entre otras.

Este programa de ayudas es posible gracias a las aportaciones públicas de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, a las contribuciones de entidades privadas como la Fundación Educación y Cooperación (Educo) y Caixabank; y, especialmente, al "gran esfuerzo solidario" del voluntario de la organización y de los propios grupos scouts.