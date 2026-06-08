María José Pulido recibe el Premio a la Igualdad Margarita Nelken de la Juventudes Socialistas de Extremadura

La secretaria general en funciones del PSOE de la provincia de Cáceres, María José Pulido Pérez, ha recibido este sábado el Premio a la Igualdad Margarita Nelken 2026, un reconocimiento que Juventudes Socialistas de Extremadura concede a mujeres cuya trayectoria vital, profesional y social ha contribuido a avanzar hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria.

El galardón, que lleva el nombre de una de las figuras más relevantes del feminismo y del socialismo español, reconoce en María José Pulido una trayectoria marcada "por el compromiso feminista, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha permanente por una igualdad real y efectiva", según ha destacado la formación socialista en un comunicado.

En su intervención, Pulido ha querido expresar su agradecimiento a Juventudes Socialistas de Extremadura por considerarla merecedora de esta distinción y ha señalado que "es un honor recibirlo junto a grandes mujeres y en un contexto en el que también se homenajea a Guillermo Fernández Vara".

Del mismo modo, la propia galardonada ha puesto el acento en el carácter colectivo de los avances logrados por el movimiento feminista. "Mi activismo tiene más que ver con el compromiso colectivo que con el trabajo individual. Por eso me gustaría compartir este premio, aunque sea de manera simbólica, con tantas compañeras con las que día a día pretendemos mantener viva la lucha de las mujeres por una sociedad más justa e igualitaria", ha afirmado.

En la misma línea, Pulido ha reconocido expresamente "a las compañeras de la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres, a las compañeras de la Asociación Feminista LIS y a todas las mujeres que, desde el Partido Socialista, trabajan para que la agenda feminista siga vertebrando las decisiones políticas y sociales de nuestro tiempo".

Las Juventudes Socialistas de Extremadura han resaltado que María José Pulido encarna, "y es ejemplo", de toda una generación de mujeres que ha hecho posible que "hoy vivamos en una sociedad más libre y más igualitaria". "Y lo han hecho, muchas veces desde el silencio y lejos de los focos, sosteniendo luchas colectivas que hoy forman parte de nuestro patrimonio democrático", ha agregado.

La formación también ha destacad que, en un momento en el que "algunos sectores cuestionan avances que parecían consolidados", el reconocimiento a referentes como María José Pulido adquiere una dimensión "aún más relevante" porque su trayectoria recuerda que la igualdad "nunca ha sido un regalo, sino una conquista colectiva fruto del esfuerzo de generaciones de mujeres comprometidas con transformar la sociedad".