Manzano critica que con el nuevo sistema Extremadura no recibe "ni un céntimo" frente a otras regiones que multiplican su financiación

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha criticado este miércoles que con el nuevo sistema de financiación autonómica, propuesto por el Gobierno central, Extremadura no recibe "ni un céntimo" frente a otras regiones que multiplican su financiación.

Elena Manzano ha asegurado que para que Extremadura no pierda recursos "nos tienen que compensar con un fondo, llamado de Status Quo, por el que nos dan 72 millones para recibir exactamente lo mismo que recibimos ahora".

"Mientras que del nuevo sistema de financiación autonómica -ha señalado-, dotado con 21.000 millones, Extremadura recibe 0 euros", ha criticado.

La consejera ha afirmado que este nuevo modelo "beneficia" al separatismo catalán y "perjudica gravemente a nuestra Comunidad Autónoma".

Además, ha apuntado que lo que ha presentado el Gobierno este mes respecto al sistema de financiación autonómica es lo mismo que presentaron en el mes de enero y a lo que todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, votaron en contra.

Frente a esto, el ejecutivo regional ha presentado alegaciones y aportaciones a cada documento y ha defendido, según ha indicado la consejera, "lo que hemos defendido siempre, que Extremadura tiene derecho a una financiación justa y que los ciudadanos extremeños tienen derecho a quedarse y disfrutar de los servicios públicos de calidad igual que se prestan en otras partes del territorio".

"Pero no tenemos información por parte del Ministerio y por eso pedimos que se aplazase el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que abordásemos esta reforma del sistema de financiación autonómica en grupos de trabajo", ha explicado.

Manzano ha asegurado que este modelo "no resuelve los problemas estructurales que afectan a Extremadura", ya que "las variables que se utilizan para determinar el coste efectivo de prestación de los servicios no nos representan".

"Extremadura no tiene la representación que tiene que tener en cuanto al coste efectivo de la prestación de los servicios. La población sigue teniendo un peso principal del 97% y nos han recortado el porcentaje de la superficie en la valoración del coste de los servicios", ha criticado.

Por ello, ha lamentado que este modelo a quien favorece es a las comunidades con mayor capacidad fiscal y, además, introduce fondos específicos que se apartan de la lógica de financiación por necesidades, como un fondo climático para la zona Mediterránea "pero donde no se tienen en cuenta los terribles incendios que padecen comunidades como la nuestra".

"Extremadura pierde peso relativo dentro del conjunto del sistema, pasando de una participación estimada, según el Ministerio, del 2,78 % en los recursos homogéneos del sistema actual, a una estimación aproximada del 2,51 % en el nuevo sistema", ha indicado.

"Extremadura congelada en el tiempo, Extremadura sin recursos y sin un céntimo más. Pedimos rigor técnico y asunción constitucional de lo que es esto, lo más importante: la vida de la gente, los hospitales, los colegios", ha señalado.

Por todo ello la consejera ha pedido al ministro Arcadi España información y trabajar en un modelo de financiación donde realmente la comunidad autónoma extremeña esté debidamente representada.