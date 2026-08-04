Magacela revive su pasado con artesanía, música o teatro de calle de la mano de 'Magadieval'

La XIV Ambientación Medieval 'Magadieval' se celebra del 7 al 9 de agosto en el conjunto histórico artístico de la localidad pacense de Magacela con actividades que incluyen un mercado artesanal, música o teatro de calle, junto a pasacalles de gigantes o de percusión, exposición de aves rapaces, talleres de carpintería, piedra, lanas y otros dirigidos a los más pequeños.

Danzas medievales, una boda morisca o romances y leyendas, muchas de ellas actividades en las que colaboran en torno a medio centenar de vecinos, completan la programación de este evento con el que esta localidad pacense recuerda y revive su pasado medieval.

La diputada provincial María José Benavides, el alcalde de Magacela, Ángel Calderón, y la concejala de Cultura, Ana Isabel Muñoz, han presentado esta nueva edición de una cita reconocida y consolidada en la oferta cultural de la provincia y de la región.

Así lo ha destacado Benavides, quien ha puesto en valor que de este modo se rinde tributo a la historia de Magacela, una de las poblaciones con mayor patrimonio monumental e histórico de la región, al contar con una "enorme" herencia de su pasado medieval, como su castillo, las portadas mudéjares que se aprecian en distintas casas o el conjunto de hornos tradicionales de cal y teja más importante de la península, además de otros "tesoros" históricos más antiguos como las pinturas rupestres de la peña del Águila.

En este sentido y a tenor de este patrimonio, ha destacado que Magacela es considerada desde 1994 como Bien de Interés Cultural, a la vez que ha señalado la importancia de que los pueblos conozcan y pongan en valor su historia, en este caso de la mano de este evento que permite rememorar cómo se vivía en la época con un conjunto de actividades "muy atractivas", dirigidas a público de todas las edades y que están subvencionadas por la institución provincial.

Por su parte, Ángel Calderón ha puesto el acento en que en la pasada edición contabilizaron entre 3.000 y 4.000 visitantes cada día en una población con 500 habitantes que durante estos tres días volverá a transformarse en "una auténtica villa medieval" donde la historia, la cultura y las tradiciones "cobrarán vida" en un entorno "privilegiado" como el conjunto histórico de la localidad.

También ha puesto el acento en la campaña de fomento del comercio local asociada a la iniciativa y mediante la que se repartirán premios para dar a conocer los diferentes productos de las empresas del pueblo.

Artesanos y colaboradores se unen a ellas en una apuesta del consistorio por mejorar las cifras de otros años, para lo que han preparado varias bolsas de aparcamiento en distintas ubicaciones, ha detallado Calderón, que ha destacado de 'Magadieval' que se una oportunidad para poner en valor el patrimonio de Magacela, dinamizar la economía local y mostrar la riqueza histórica del municipio.

Finalmente, Ana Isabel Muñoz ha avanzado que 'Magadieval' llega "cargado" de música, teatro de calle y percusión, más el mercado artesanal que abrirá las tres tardes con bisutería, maderas, cremas, jabones o cuero, junto al desfile inaugural, danzas medievales, una boda morisca, o teatro, leyendas y romances.

También tendrán su espacio los antiguos oficios en los talleres organizados para animar a la participación, mientras que en el ámbito gastronómico se pondrán degustar dulces típicos locales o visitar las tabernas, que abrirán desde el mediodía, dentro de una programación que concluye con un concierto de la Banda Municipal de La Haba.