Llega a Extremadura el programa educativo STEM Talent Girl para impulsar el talento científico de niñas y jóvenes

Proyecto Extremadura, iniciativa común de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, y la Fundación ASTI han unido sus fuerzas para lanzar STEM Talent Girl, un programa de impulso del talento femenino que tiene como objetivo desarrollar el talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de las niñas y jóvenes extremeñas, y que acaba de abrir inscripciones para el próximo curso.

STEM Talent Girl, que ha cumplido una década y ya ha formado a más de 10.000 niñas por toda España, contará a partir de ahora con sede en Extremadura para trabajar de forma más específica con las estudiantes de la región.

El programa está dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, y ofrece itinerarios adaptados a cada etapa educativa para ayudar a las participantes a descubrir su talento, explorar nuevas oportunidades profesionales y tomar decisiones informadas sobre su futuro.

A lo largo de ocho meses, las participantes toman parte en diferentes actividades --talleres, laboratorios, visitas a empresas, jornadas de empleabilidad, charlas inspiradoras, sesiones de shadowing, mentorías personalizadas o el desarrollo de proyectos de investigación-- acompañadas por una red de más de 600 mujeres, profesionales de referencia en estos sectores.

Esas profesionales las guiarán en todo momento para que puedan inspirarse, descubrirse a sí mismas, tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional y abordar con seguridad los retos que se les plantean en este camino.

Además de las actividades mensuales regulares, el programa ofrece la posibilidad de participar en iniciativas de ámbito nacional como el Reto de Divulgación Científica, donde aprenden a expresarse en público, el Reto de Proyectos de Investigación, donde desarrollan un trabajo en profundidad sobre una materia de su interés, compitiendo con alumnas de otras provincias, o los STG Awards, que escogen a las "talent girls" más destacadas del curso.

STEM Talent Girl ha demostrado su eficacia para revertir la desafección de las niñas y jóvenes hacia las STEM, multiplicando las vocaciones. Según el último informe del Observatorio STEM, publicado el pasado mes de enero, multiplica por dos el número de alumnas de Bachillerato que quieren estudiar ingeniería (27% frente al 11%) y por cuatro, el de aquellas que tienen intención de escoger un grado TIC (4% frente al 1%).

La directora general de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, Leonor García, ha destacado que, gracias a la colaboración con Fundación ASTI, "hemos conseguido traer a la región un proyecto innovador y de gran alcance, sin precedentes en nuestro entorno, que permitirá que más de 600 niñas y jóvenes extremeñas reciban durante los próximos cuatro años formación especializada, orientación y acompañamiento individualizado por parte de profesionales de los ámbitos STEM".

García ha subrayado además la importancia de "crear conexiones reales entre el talento joven y sectores estratégicos para el futuro de Extremadura", al tiempo que ha recordado que "muchas jóvenes no descartan las disciplinas científicas o tecnológicas por falta de capacidad, sino por la ausencia de referentes cercanos o de información sobre las oportunidades profesionales que ofrecen".

Por su parte, Rubén Martínez, director Ejecutivo de la Fundación ASTI, ha manifestado que "estamos felices de aterrizar en Extremadura con un socio que apuesta de forma tan firme por la construcción de un mejor futuro".

"El mundo se está reinventando a través de la tecnología, y es esencial que trabajemos unidos para fomentar el talento necesario para que nuestras empresas y nuestra sociedad puedan avanzar en este camino de progreso y que, además, puedan hacerlo desde la diversidad", ha apuntado.

Las inscripciones para el curso 2026/27, que arranca en octubre, ya están abiertas en la web talent-girl.com. Las profesionales STEM extremeñas que quieran ejercer como mentoras del programa, también pueden informarse e inscribirse en esta misma página.