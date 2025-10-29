La Guardia Civil investiga a un hombre por maltrato y abandono tras localizar ocho cachorros recién nacidos en el cauce de un arroyo

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Jarandilla de la Vera (Cáceres), han investigado a un hombre como supuesto autor de un delito de maltrato animal y otro de abandono animal, tras el hallazgo de ocho cachorros de perro abandonados en el cauce de un arroyo, en el término municipal de Valverde de la Vera (Cáceres).

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la aparición de ocho cachorros, de pocos días de vida y con los ojos aún cerrados, que habían sido arrojados al cauce de un arroyo, en el citado municipio. Los agentes del SEPRONA, tras personarse en el lugar, comprobaron el estado de los animales y realizaron gestiones con el Ayuntamiento de Valverde de la Vera (Cáceres) para garantizar su atención y cuidado inmediato, siendo trasladados posteriormente al Centro Refugio Animal Brego, ubicado en Villanueva de la Vera (Cáceres), donde actualmente se encuentran.

Durante la investigación, los agentes localizaron en una finca próxima al lugar de los hechos un ejemplar hembra canina, que presentaba un evidente estado de lactancia posparto. En el mismo sitio fue identificada la persona responsable del animal, quien ofreció explicaciones poco coherentes sobre el reciente parto de la perra, lo que levantó las sospechas de los agentes sobre su posible relación con los hechos investigados.

Por este motivo, se procedió a la toma de muestras biológicas de la hembra y de los cachorros, con el fin de determinar su posible relación genética, las cuales han sido remitidas al Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Como resultado del conjunto de gestiones practicadas y de los indicios obtenidos durante la investigación, los agentes del SEPRONA han procedido a la investigación penal del hombre, propietario del animal, como supuesto autor de los delitos de maltrato y abandono animal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres), así como a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Cáceres.