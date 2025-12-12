'El Langui', Duende Josele y la poeta Sandra Benito protagonizan en Cáceres el programa 'Canciones en su tinta'

Música y poesía en formato íntimo vuelven a unirse en Cáceres en la tercera edición del programa cultural 'Canciones en su tinta', que tendrá lugar el jueves, 18 de diciembre, a las 19,30 horas, en el complejo cultural San Francisco. Este año contará con la participación del poeta y cantante Juan Manuel Montilla 'El Langui' y la poeta Sandra Benito, acompañados por el músico Duende Josele, organizador del evento. La entrada es gratuita, con invitación.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado esta cita, que se ha consolidado ya en la agenda cultural de la ciudad y que en las otras dos ediciones estuvo protagonizada por Rozalén y Pasión Vega. "Queremos que este ciclo promueva la música y la poesía, y sobre todo que sea una forma de diálogo entre el público y los autores", ha dicho.

"Este año contaremos con un nombre que siempre no acompaña porque coordina este evento que es Duende Josele, uno de los potenciales culturales más importantes de la región, figura importante de la música y la escritura", ha explicado Suárez.

Además, en esta edición se ha querido potenciar el talento que tenemos en Extremadura a través de Sandra Benito, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura. Su andadura comenzó con el poemario 'Ciudad abierta' en 2020 y será la representantes regional de esta edición.

En cuanto a la figura nacional, se contará con Juan Manuel Montilla 'El Langui', "una persona versátil, actor, poeta y músico, que nos sirve no solo como reclamo sino también para contar sus experiencias", ha explicado el responsable municipal de cultura este jueves en una rueda de prensa.

La tercera edición de 'Canciones en su tinta' será en el complejo cultural San Francisco, con un aforo de 260 localidades. La entrada es gratuita a través de invitación, con un máximo de 2 por persona, y se podrán recoger en el Palacio de la Isla dos días antes del evento.

Suárez ha animado a los cacereños y cacereñas a que asistan, "y debido a la gran afluencia de los dos años anteriores, les pedimos que vayan cuanto antes a recoger las entradas".

"Esperamos que, un año más, sea un éxito. Podemos ver que tenemos una cultura y una agenda cultural en la ciudad muy completa, donde hemos acabado hace pocas fechas el Otoño Literario con 25 presentaciones. Y ahora le damos mucho más valor y sobre todo una voz diferenciadora a la poesía y la música en un evento que se ha consolidado, con Pasión Vega y Rozalén en los años anteriores", ha recordado el edil.