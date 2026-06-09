Ladrillar recibirá el Campeonato de España de Kilómetro Vertical por Clubes y la prueba final de la Copa de España

El Campeonato de España de Kilómetro Vertical por Clubes y la prueba final de la Copa de España se celebrarán el próximo 25 de octubre en Ladrillar (Cáceres).

Así, el Trail del 'Kilómetro vertical de Las Hurdes - Tío Picho' desarrollado en el entorno de la Sierra de la Grajera (Ladrillar) cumple su duodécima edición con el recorrido "más explosivo" de toda la región, un desnivel positivo de 1.015 metros en una longitud de 3,5 kilómetros.

El recorrido de la prueba parte del punto más profundo del valle (la piscina natural de Ladrillar 600 metros sobre el nivel del mar) y asciende más de 1.000 metros en tres kilómetros y medio hasta la cima de la comarca de Las Hurdes, el cerro Rongiero (1.627 metros sobre el nivel del mar).

Además, para que nadie se quede sin participar existen otras pruebas, como el Medio Kilómetro Vertical (1,5 kilómetros y 400 metros positivos y la Ruta Senderista (7 kilómetros y 450 metros positivos), informa en nota de prensa la organización.