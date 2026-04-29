Labradores de Almendralejo pide a Vox que nombre un consejero "cualificado" al frente de Agricultura

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha instado a Vox a que nombre a una "persona cualificada" al frente de la Consejería de Agricultura, con "capacidad de liderazgo y conocimiento del terreno, que contribuya a revitalizar el sector primario y a dar respuesta a los retos actuales".

En este sentido, esta organización ve "prioritario reducir la excesiva burocracia que asfixia al sector", así como "revisar las desmedidas exigencias medioambientales procedentes de Europa, que dificultan la viabilidad de las explotaciones".

Otra de las demandas más urgentes destacadas por la organización se refiere a la necesidad de "desbloquear proyectos estratégicos que llevan años paralizados", entre los que cita el Regadío de Tierra de Barros, ante el que aboga por que "cualquier avance debe alinearse con la voluntad mayoritaria de los agricultores afectados, garantizando su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo".

La Comunidad de Labradores ha felicitado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras su reciente toma de posesión, y ha reiterado su disposición al diálogo y a la colaboración con las instituciones para "construir un futuro más sólido para el campo extremeño".