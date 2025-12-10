Juntos X Extremadura defiende la caza y el campo como industria, empleo y soberanía rural

El candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico por Juntos por Extremadura-Levanta (JXEL), Raúl González, ha defendido que el campo y la caza no son "sectores secundarios ni culturales: son industria, empleo y soberanía rural", por lo que buscará blindar la actividad agraria y cinegética en la región.

Tras su reunión con la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), González ha alabado estos sectores como "primer motor económico, social y demográfico de la región".

Ha denunciado la falta de ejecución de los fondos europeos y ha asegurado que su formación garantizará el uso del cien por cien del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), así como que priorizará en proyectos "completamente parados" en la región.

De esta forma, ha defendido la transformación local obligatoria de la producción ovina, del aceite extremeño, y la protección del olivar tradicional frente a la deslocalización y abandono rural, recoge la formación de JXEL en nota de prensa.

"Si Extremadura produce riqueza, debe quedarse en la región, cada euro del campo se queda en el campo, no seremos exportadores de materia prima barata para que otros se hagan ricos con nuestro trabajo", ha apuntado.

El candidato se ha comprometido a ejecutar "íntegramente" el Plan Estratégico Cinegético 2024/2029, elaborado por la Universidad de Extremadura y FEDEXCAZA, con el objetivo de transformar la caza en un sector económico "de alto valor añadido": industria cárnica, gastronomía, turismo y empleo estacional regulado.

A su parecer, la caza no es ocio, es economía, mantiene pueblos "enteros" y la Federación no solo representa a los cazadores: representa empleo, patrimonio y futuro, por lo que será reconocida así desde la Junta si llegan al Gobierno el próximo 21 de diciembre.

"No queremos solo monterías, queremos industria, empleo y exportación con sello de Extremadura", ha reiterado González, ante lo que ha dicho que "al furtivismo se le enfrentará con medios, no con discursos".

Respecto a la crisis del porcino ha exigido que se "actúe ya" porque es un problema que está "a la puerta de Cataluña" y ha exigido que, como se hizo con Extremadura, "se ponga una raya roja de forma inmediata" ante este peligro "real" para la región y es "el momento de evitarlo".

"JXEL no promete para dentro de cinco años, trabajamos desde hoy ya que, el mundo rural no puede esperar a calendarios electorales, Extremadura se levanta con el campo y con la caza", ha concluido.