La Junta trabaja en abonar "cuanto antes" la subida del 2,5% a los funcionarios, que será en enero "a más tardar"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado que la Junta para abonar "cuanto antes" la subida del 2,5 por ciento a los funcionarios, que será efectiva "a más tardar" en el próximo mes de enero.

Manzano ha trasladado a los empleados públicos un mensaje de "absoluta tranquilidad" y ha insistido en que éstos van a percibir "con la mayor celeridad posible" la subida salarial del 2,5 por ciento acordado para esta anualidad y "lo mismo, por supuesto, para el resto de anualidades".

Para ello, ha anunciado que este jueves se ha convocado la Mesa General, que se reunirá la próxima semana para formalizar el acuerdo con los distintos agentes sociales de cara a asumir el acuerdo alcanzado a nivel nacional en este sentido para, de forma posterior, llevarlo a Consejo de Gobierno.

"Eso es lo que hemos hecho desde que hemos llegado al gobierno. Hemos pagado 200 millones de euros de todas y cada una de esas actualizaciones salariales, incluso esa deuda del año 2020 que tenían pendiente", ha destacado la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.