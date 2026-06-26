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La Junta y los sindicatos del Infoex acuerdan avanzar en la negociación de mejoras para el colectivo

Los representantes de los trabajadores subrayan el acierto de integrar los incendios forestales en el área de Emergencias.

Redacción

Extremadura |

La Junta y los sindicatos del Infoex acuerdan avanzar en la negociación de mejoras para el colectivo
La Junta y los sindicatos del Infoex acuerdan avanzar en la negociación de mejoras para el colectivo | Junta de Extremadura

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, se ha reunido este jueves con responsables de los sindicatos con representación en el Plan Infoex.

En el encuentro han participado miembros de Comisiones Obreras, UGT, SGTEX, CSIF y USO, que han coincidido en subrayar el acierto de la Junta de Extremadura al integrar el dispositivo extremeño de prevención y extinción de incendios en la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.

El vicepresidente y consejero de Presidencia ha pedido esperar a que pasen julio y agosto, los meses de mayor riesgo de incendio forestal de todo el año, para retomar las negociaciones que permitirán mejorar las condiciones del colectivo. Abel Bautista he pedido a los sindicatos que en estos meses de la época de peligro alto en los que la meteorología incrementa el riesgo, todas las partes implicadas prioricen sus esfuerzos en la extinción.

El vicepresidente ha emplazado a los sindicatos a formalizar la mesa técnica en el mes de septiembre, paso previo a constitución de la mesa negociadora que permitirá abordar varias mejoras para el operativo.

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