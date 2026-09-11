La Junta replica a los sindicatos que mantiene "intacta" su "voluntad de alcanzar acuerdos" en homologación salarial

La Junta de Extremadura mantiene "intacta" su "voluntad de acuerdos" en materia de equiparación salarial de empleados públicos, y rechaza que los sindicatos hablen de "falta de diálogo" en este asunto.

De este modo reacciona al anuncio por parte de CSIF, UGT y CCOO de un calendario de movilizaciones para reclamar a la Junta la equiparación salarial para los empleados públicos de Administración General y el SES.

"No se puede hablar de falta de diálogo ni de vías agotadas cuando la negociación continúa abierta y este gobierno mantiene intacta su voluntad de alcanzar acuerdos", subrayan fuentes del Ejecutivo extremeño.

Así, la Junta incide en que respeta las decisiones que puedan adoptar los sindicatos, pero no comparte que se pueda hablar de "falta de diálogo", toda vez que "la negociación ha sido permanente y ya se ha traducido en acuerdos que suponen 400 millones de euros en mejoras salariales para los empleados públicos".

En este sentido, remarca que la equiparación salarial es un objetivo que comparte. "Seguiremos hablando y avanzando con los representantes de los trabajadores, pero con propuestas y compromisos respaldados presupuestariamente", subraya la Junta, que añade que, además, los sindicatos "saben" que "próximamente" habrá "una nueva reunión para seguir avanzando en estas cuestiones".

Finalmente, el Gobierno autonómico destaca que desde que llegó al poder empezó a corregir "diferencias salariales" que venían de "años atrás" con medidas como los 80 euros mensuales para los docentes, dotación que, según ha anunciado la consejera de Educación, se ha incrementado tras un reciente acuerdo con los sindicatos, hasta los 210 euros de forma "progresiva".

En este sentido, ahonda en que seguirán "trabajando" para "avanzar" también en el SES, el Sepad y la Administración General.