Junta y regantes impulsan un nuevo plan de modernización de 300.000 hectáreas con un horizonte de entre 10 y 15 años

La Junta de Extremadura y las comunidades de regantes han comenzado a trabajar en un nuevo Plan Estratégico de Modernización del Regadío Extremeño, que afectará a 300.000 hectáreas y tendrá un horizonte de entre 10 y 15 años, para garantizar la viabilidad y competitividad de un sistema productivo "clave" para el empleo, el PIB y la cohesión territorial.

La estimación preliminar sitúa las necesidades de inversión de este nuevo plan entre los 2.500 y 3.000 millones de euros, que se abordarán mediante la colaboración de las administraciones públicas y el esfuerzo inversor principal de los propios regantes, ha avanzado la Junta en nota de prensa.

La agricultura de regadío supone el 6,4 por ciento del PIB regional y 15.000 empleos y, junto a la industria agroalimentaria asociada, genera en torno al 15 por ciento de la riqueza regional y más de 20.000 empleos.

Extremadura cuenta con unas 300.000 hectáreas de regadío, de las que en torno a 180.000 están representadas por la Comunidad de Regantes de Extremadura (Regantex), y buena parte de estas infraestructuras superan los 30 - 40 años de antigüedad, con redes no presurizadas, pérdidas de agua, mayores costes de mantenimiento y problemas energéticos.

En este sentido, la Junta de Extremadura concibe este plan como la hoja de ruta para garantizar la competitividad del regadío en las próximas décadas y asegurar su "contribución decisiva" al crecimiento económico de la región.

"Además, en un contexto climático y normativo cada vez más exigente, el nuevo plan busca optimizar cada recurso hídrico y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles apoyados en la digitalización, la telegestión y la eficiencia energética", ha asegurado el Ejecutivo regional en nota de prensa.