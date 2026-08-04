La Junta recepciona las obras de restauración por los incendios en Caminomorisco, Hervás y Casas del Monte en 2025

La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio ha recepcionado las obras de emergencia que se han llevado a cabo en el último año para la restauración de los montes de Caminomorisco, Hervás y Casas del Monte que sufrieron los graves incendios del verano de 2025.

En estas obras se ha destinado un total de 1,5 millones de euros y las mismas han sido ejecutadas en los términos municipales de Casas del Monte y Hervás, informa la Junta en una nota de prensa.

En concreto, en estos montes se han desarrollado diversos trabajos como construcciones de diques de mampostería, helimulching, construcción de cordones de defensa, apoyo al regenerado y protección mediante jaulas, construcción de albarradas, mejora de pistas forestales y sustitución de pasos de agua dañadas o recuperación de infraestructuras dañadas.

Con ello, los montes, caminos e infraestructuras que fueron dañados el pasado verano a causa de los grandes incendios, quedan restaurados tras meses de intenso trabajo para devolver estas zonas a su estado anterior a los fuegos.