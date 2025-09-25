La Junta presenta la Estrategia de Economía Social de Extremadura para el trienio 2025-2027

El director general de Cooperativas y Economía Social, Diego Sánchez Duque, ha intervenido en la presentación de la Estrategia de la Economía Social de Extremadura 2025-2027, que es el resultado de un intenso trabajo entre la Junta de Extremadura, las entidades cooperativas y de la Economía Social extremeña y la cátedra de esta área de la Universidad de Extremadura (UEx).

Diego Sánchez Duque ha indicado durante su intervención que "la Economía social se caracteriza por ser un modelo económico de éxito, que antepone las personas al capital, con fuertes raíces en el territorio, que crece y cuida el campo y el ámbito rural y que, en definitiva, tiene como objetivo asegurar un futuro más justo y próspero para los extremeños".

Desde la Administración, ha señalado, "queremos que la sociedad extremeña entienda que este modelo no es residual, sino que es esencial para nuestro desarrollo económico y social".

Sánchez Duque también ha enumerado los ejes sobre los que hay que trabajar para el desarrollo de esta Estrategia, que se centran principalmente "en las personas, en la transformación digital, en la innovación y competitividad, en el territorio y sostenibilidad, en la formación y profesionalización y, sobre todo, en la visibilidad".

Aunque la Estrategia "tiene como horizonte el 2027, también estamos desarrollando medidas que tendrán impacto no solo a corto y medio plazo, sino también en el largo plazo, poniendo las bases del futuro de la economía social".

Durante la presentación también han intervenido representantes de las entidades que han colaborado en la elaboración de la Estrategia de la Economía Social de Extremadura como el presidente de Caja Rural de Extremadura cooperativa de crédito, Urbano Caballo, el director general de UCETA, José Antonio López, y el director de la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la UEx y autor intelectual de la misma, el profesor Ramón Sanguino.