La Junta pregunta por qué Extremadura deja de recibir 12,3 millones de euros con la actualización de las entregas a cuenta

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha solicitado este miércoles al ministro Arcadi España que le explique por qué Extremadura va a dejar de percibir 12,3 millones de euros de las entregas a cuenta que le corresponden a la región.

Manzano ha recordado que desde la llegada del nuevo ministro lo que ha hecho Extremadura ha sido reivindicar la actualización de las entregas a cuenta, que no se actualizaban desde el mes de enero, un hecho que "ha supuesto que la región desde enero a mayo haya dejado de recibir 247 millones de euros".

"Ahora las han actualizado pero no son las mismas que nos comunicaron el 17 de noviembre de 2025 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de unas nuevas entregas a cuenta que suponen una caída de 12,3 millones de euros", ha criticado.

Por otra parte, la consejera extremeña también ha pedido al ministro "hablar y debatir" sobre "una financiación autonómica justa" y que el ministro España no haga lo mismo que su "predecesora", la exvicepresidenta María Jesús Montero, que "fue pactar un modelo de financiación específico, a la carta, con el separatismo catalán, y llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde 14 comunidades autónomas dijeron que no y solo una dijo que sí, que fue Cataluña".

En este sentido, Manzano ha explicado que ese "no" responde a que lo presentado por el Gobierno es un sistema "injusto y desigual" en el que Extremadura va a recibir "0 euros de 21.000 millones y ¿tenemos que soportar que se haga una valoración positiva?", ha cuestionado.

"Esto no va de partidos, va de región, de la defensa de los extremeños para que puedan acceder a unos servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones", ha defendido.

Por todo ello la consejera ha mostrado su predisposición a hablar y hacerlo en un foro multilateral en el que estén todas las comunidades autónomas presentes, "nada de reuniones bilaterales, las hemos criticado con Cataluña y ahora nosotros no vamos a hacer lo mismo".

Finalmente, Manzano ha insistido en que lo que va a reclamar Extremadura es lo que ha reclamado siempre "pensando únicamente en los extremeños": un sistema de financiación justa, que las entregas a cuenta se actualicen en tiempo y forma y que lo hagan en los términos comunicados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de noviembre de 2025.

"Y que sepan los extremeños que si las recibimos y eso supone endeudamiento para nuestra región vamos a exigir los intereses que suponen atender a esas necesidades de Tesorería, porque el dinero tiene que estar aquí, tiene que estar en Extremadura", ha exigido, al tiempo que ha destacado que el gobierno de María Guardiola "va a seguir defendiendo con fuerza y contundencia que Extremadura cuente con un sistema de financiación justo, que tengamos recursos suficientes para prestar unos servicios públicos de calidad a los que tienen derecho todos los extremeños".