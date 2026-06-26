La Junta planteará en agosto su propuesta para mejorar las condiciones retributivas y no retributivas de los docentes

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán Durán, ha avanzado que la Junta planteará en agosto su propuesta para mejorar las condiciones de los docentes extremeños, tanto retributivas como no retributivas, y ha confiado en que la misma pueda ir "de la mano" de los sindicatos".

"Nos hemos comprometido a que en el mes de agosto habrá una propuesta, una propuesta que esperamos sea de la mano de las organizaciones sindicales, pero una propuesta que entendemos ya como beneficiosa para el conjunto del profesorado", ha dicho.

Para ello, ha remarcado que, hasta ese momento, se producirán varias reuniones con las centrales sindicales para abordar dichas mejoras y conocer también las demandas de los representantes de los trabajadores docentes.

El secretario general de Educación ha realizado estas declaraciones en la respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Educación y Formación Profesional por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández sobre cómo tiene previsto la Junta la homologación salarial de los docentes extremeños.

En este sentido, Catalán ha señalado que "lo primero" que hizo el nuevo gobierno de la Junta salido de las elecciones de diciembre fue reunirse de manera individual con cada una de las organizaciones sindicales para escuchar sus propuestas de homologación, junto a otras mejoras.

Así, ha señalado que este primer mes y medio de gobierno, la Junta ha elaborado un plan propio e "interno" de mejoras de las condiciones retributivas y no retributivas del profesorado y así se le hizo constar a las organizaciones sindicales, el pasado 18 de junio, en una primera reunión.

De este modo, ha dado a conocer que los ritmos planteados por la administración autonómica en este sentido es una primera reunión de toma de contacto, ya producida; una segunda reunión en el mes de julio y una última y definitiva reunión a finales de agosto.

Con ello, se pretende dar la posibilidad a todas las partes de comenzar el curso con una "propuesta firme" por parte de la Administración y de la mano de las organizaciones sindicales, "ojalá así sea", ha dicho, porque significará entonces que ha habido entendimiento entre las partes.

"Comprenderán ustedes que ahora mismo desvelar cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra hoja de ruta interrumpiría esa negociación actual con las organizaciones sindicales. No beneficia ni a la parte de la administración, ni a la parte del profesorado, ni a la parte de las organizaciones sindicales y creo que debemos ser cautos a la hora de desgranar cuáles son las medidas que ya tenemos por nuestra parte elaboradas, pero que tenemos la intención de ajustarlas también a las medidas que nos propongan desde las diferentes organizaciones sindicales a mediados del mes de julio", ha reseñado.

Durante su intervención, Catalán se ha referido a que en la legislatura anterior Junta y sindicatos se encallaron en la definición de homologación salarial. "Nuestros números, a la hora de posicionarnos en una tabla, difieren de los que tenían las organizaciones sindicales y no decimos nosotros que nosotros tengamos la razón", ha incidido.

"Ahí andamos viendo exactamente, y tampoco se trata de ponernos justo en la mitad de la tabla, lo que nosotros tratamos es de mejorar las circunstancias del profesorado, cuanto más mejor, es obvio, que cuanto más azúcar más dulce y es una verdad, pero también es verdad que nosotros, como administración, tenemos la obligación también de gestionar los recursos que no son ilimitados de la mejor manera posible", ha incidido.

Por ello, el secretario general de Educación ha asegurado que el objetivo de la reunión que tendrá lugar en agosto es llegar al "punto mejor" para todos los docentes extremeños, que es el objetivo de la Junta, que entiende que un profesor bien remunerado "hace mejor su tarea docente y hacer mejor su tarea docente enriquece el sistema, que es el fin último por el que todos trabajamos".

UNIDAS LAMENTA QUE LA HOMOLOGACIÓN "NO ES UNA PRIORIDAD"

En el turno de réplica, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha criticado que lo que ha extraído de los presupuestos para 2026 es que la homologación salarial "no es una prioridad". "No sé si se lo será así para 2027. Ojalá que sí", ha dicho.

También se ha referido Fernández a que el nivel salarial de los docentes en Extremadura es "muy bajo" y que lo "único" que ve como prioritario en estos presupuestos es la cuestión de "suprafinanciar la educación concertada".

Frente a ello, ha apostado por la mejora de las condiciones retributivas del profesorado de la región, que es una "cuestión de justicia" y que podría contribuir a que se queden más profesionales en Extremadura, por lo que confía en que puedan verse reflejadas en las cuentas ese mejora.

"Los salarios están prácticamente congelados en sus conceptos básicos desde hace casi 20 años. Es decir, esto viene ya desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, cualquier subida menor a 200 euros es irrisoria porque no compensa todos esos años que ha estado congelado el salario de los docentes", ha apuntado.

Por ello, ha mostrado su esperanza de que en los presupuestos de 2027 se haga "justicia" con los profesores y pueda haber una subida salarial "no mínima, como son los 80 euros, sino mucho mayor porque los docentes llevan esperando muchísimos años".

Finalmente, en el turno de dúplica, el secretario general de Educación ha invitado a huir de comparaciones con otras comunidades a la hora de pedir la homologación.

"Nosotros actualmente estamos en una posición en la que podemos vernos perjudicados con respecto a algunas comunidades, pero también beneficiados con respecto a otras. Y eso hay que dejarlo al margen en la negociación", ha recalcado.

En este sentido, ha remarcado que la Junta intentará mejorar con "toda" su capacidad las condiciones del profesorado y, además, invitarles también a que no tengan la tentación de irse a otro sitio con algunas medidas no presupuestarias, "porque también las hay".

"Nosotros podemos mejorar las condiciones de nuestra gente sin necesidad de pagarles más, que también lógicamente tenemos que pagarles más", ha apostado.