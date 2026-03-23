La Junta invierte casi un millón de euros en mejorar el abastecimiento de agua en Navezuelas

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha las obras de reposición de la conducción de abastecimiento de agua en el municipio cacereño de Navezuelas, una actuación que supone una inversión de 953.222 euros, financiada con Fondos europeos de Cohesión (FC) y cuyo objetivo es garantizar un suministro de agua más eficiente y seguro para los vecinos del municipio.

El proyecto contempla la renovación de la conducción principal desde el azud del río Almonte, así como la conexión del nuevo depósito de agua con la red general. También se reformarán las infraestructuras de captación y almacenamiento para mejorar el funcionamiento hidráulico del sistema.

Estas obras permitirán resolver los problemas derivados del deterioro de la antigua red, afectados por fugas y roturas, además de incorporar un sistema de energía solar que dotará de suministro eléctrico al nuevo bombeo.

El secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, ha visitado las obras, que acaban de comenzar. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos doce meses.

Con esta actuación, que se enmarca en el Plan de Garantía y Calidad del agua potable aprobado por la Junta de Extremadura, el Ejecutivo extremeño refuerza su compromiso con la modernización de las infraestructuras hidráulicas en el medio rural y la mejora de los servicios públicos esenciales, garantizando un abastecimiento de agua de calidad en Navezuelas.